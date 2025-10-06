Igokea m:tel gostuje Galatasaraju: Stefanović zna šta čeka njegov tim u Istanbulu

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović najavio je meč protiv Galatasaraja.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel trijumfom su započeli novu sezonu u ABA ligi, a sada ih čeka početak i u FIBA Ligi šampiona. „Igose“ čeka jako težak zadatak, s obzirom da će gostovati u Istanbulu kod ekipe Galatasaraja.

Trener tima iz Laktaša Nenad Stefanović svjestan je šta čeka njegovu ekipu u Turskoj.

"Očekuje nas otvaranje Lige šampiona, na sigurno najneugodnijem mogućem gostovanju, sa jednom ekipom koja ima jako bogatu tradiciju i istoriju osvajanja evropskih trofeja. Ozibljan su brend u Turskoj i prošlogodišnji finalista Lige šampiona. Sama činjenica je Erik Mekalum kao osvojač Evrolige pojačao taj tim, ili da imaju neke igrače koji su u prva dva meča ubacili po 27 poena i da imaju toliki broj stranaca, dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Kako i individualnom tako i timskom. Za nas to nije nikakav izgovor već samo motiv više", rekao je Nenad Stefanović i dodao:

"Jedva čekamo utakmicu u utorak, odradili smo jedan veoma kvalitetan trening nakon pobjede nad FMP-om. Putujemo u kompletnom sastavu za Istanbul. Pokušaćemo da predstavimo klub u najboljem mogućem svjetlu, jednom dobrom energijom, zalaganjem i pameću. Nadati se da će to biti dovoljno za povoljan rezultat."

Utakmica Galatasaraj – Igokea m:tel igra se u utorak (7. oktobar) od 19 časova.