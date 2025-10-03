logo
Nenad Stefanović poslije uspješnog starta Igokee m:tel u ABA ligi: "Nije lako igrati nakon serije poraza!"

Autor Dragan Šutvić
Trener "igosa" sumirao je utakmicu sa FMP-om u prvom kolu ABA lige.

Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel uknjižili su trijumf na startu nove sezone ABA lige.

U premijernom meču u novom formatu takmičenja, tim Nenada Stefanovića je rezultatom 92:88 savladao FMP, čiji je otpor slomio serijom 14:3 u prvoj polovini posljednje četvrtine.

"Prvo bih čestitao ekipi FMP-a na jako dobroj utakmici. Nisu se predavali nijednog momenta, pokazali karakter. Znali smo da to posjeduju i da imaju veliki kvalitet. Radi se, naravno, o jednoj mladoj ekipi, poletnoj, koja će u sezoni igrati jednu utakmicu nedjeljno. Sigurno će im to biti velika prednost protiv svih ekipa i siguran da su jedan od kandidata za plej-of iz naše grupe", rekao je nakon meča strateg Aleksandrovčana na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Što se nas tiče, nije lako igrati utakmicu kada uđete sa nekoliko vezanih poraza, iako se radilo o pripremama, pogotovo zbog načina kako smo gubili te utakmice. Sa promašenim šutevima za pobjedu, primljenim koševima u produžecima i lošim treningom dobrim dijelom septembra. Drago mi je zbog momaka, mislim da su pokazali karakter i da smo zasluženo pobijedili. Imamo jedan dan odmora, jedan trening i zatim putujemo u Istanbul, znamo jako dobro zbog čega."

A u Tursku se, podsjetimo, putuje zbog starta takmičenja u FIBA Ligi šampiona. Ekipa iz Aleksandrovca će u prvom kolu grupne faze igrati protiv Galatasaraja, a utakmica se igra u utorak (7. oktobar) od 19.00 časova.

Naredni meč u ABA ligi Igokea m:tel će odigrati 18. oktobra, ponovo u Laktašima, protiv Krke.

ABA liga KK Igokea košarka Nenad Stefanović FMP treneri

