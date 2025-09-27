Generalni menadžer Dubaija: Učili smo navijače da ne skaču na zakucavanje košarkaša Zvezde!

Dejan Kamenjašević, generalni menadžer Dubaija, istakao je na panelu "Kapital, navijači i rezultat: trougao opstanka" u Sarajevu da je u novom evroligašu bukvalno krenuo od "nule".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dubai će za tri dana ugostiti Partizan u prvom kolu nove sezone Evrolige, a Dejan Kamenjašević, generalni menadžer ovog kluba je na početku panela istakao da novac ne stvara viziju, već je to obrnuto - vizija kreira pare.

"Mi istina nemamo problema s novcem, ali nismo imali ništa od tradicije, navijača, istorije...Kad su došli neki ljudi da gledaju meč ABA lige protiv Crvene zvezde, morali smo da ih učimo da kad zakuca igrač Zvezde oni ne treba da se raduju. A realno, skakali su od sreće", rekao je Kamenjašević.

Na posljednjem meču prethodne sezone u ABA ligi protiv Partizana, bilo je sedam i po hiljada ljudi u dvorani.

"I svi su kupili ulaznice. Naučili su da navijaju za nas, doduše možda i utakmici protiv Partizana na otvaranju Evrolige bude poneki koji će se obradovati poenima crno-bijelih", dodao je generalni menadžer ekipe sa Bliskog istoka.

(MONDO)