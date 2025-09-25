Tajson Karter trojkama donio pobjedu Crvenoj zvezdi: Pao evroligaški Dubai pred početak sezone

Crvena zvezda je savladala Dubai i tako završila pripreme. Sada je vrijeme za ono pravo.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila svoj pripremni period pobjedom nad Dubaijem 82:80 i trećim mjestom u VTB Superkupu. Poslije jako lošeg izdanja u polufinalu sa CSKA kada je tim Janisa Sferpopulosa poražen, sada je pobjedom protiv evroligaša značajno popravljen utisak.

Crvena zvezda je odlično počela i povela 7:2 poslije odličnog starta Nvore, a zatim je uspio Dubai da preokrene na 10:9. Do pred kraj prve četvrtine gledali smo prednost gostiju, a onda je serijom poena sa penala Zvezda došla do 19:19. Na kraju prvog dijela sjajnom trojkom Tajson Karter je pogodio za vođstvo 22:19.

Kenan Kamenjaš je serijom poena donio ponovo prednost svom timu na startu drugog dijela 25:24, a nakon njegovih novih poena tajmaut je morao da traži Janis Sferopulos. Nakon toga smo vidjeli ružnu scenu u kojoj se povrijedio Ajzea Kenan, ali to nije poremetilo crveno-bijele pa je Čima Moneke svojim poenima donio prednost 44:41 na poluvremenu.

Na startu drugog poluvremena Džordan Nvora je preuzeo odgovornost i iako je nekoliko puta promašio hvatao je svoje promašaje, ispravljao se i uspio da održava prednost tima. Sa druge strane Musa je promašivao. Ipak, poslije serije Dubaija 10:0 i dvije trojke Dangubiča vodili su gosti 59:55, a nakon poena Kondića ta prednost je dodatno porasla.

Ipak u četvrtoj četvrtini uspio je tim Crvene zvezde da bude koncentrisaniji. Polakoje sa penala preokrenuo, a poenima Hasiela Rivera ispod koša za 65:64 doščo je do preokreta. Trojka Tajsona Kartera za 79:73 je prelomila meč, pa iako je ekipa Dubaija dala sve od sebe da se vrati trojka Abasa u samom finišu je samo smanjila poraz na 82:80.