logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajson Karter trojkama donio pobjedu Crvenoj zvezdi: Pao evroligaški Dubai pred početak sezone

Tajson Karter trojkama donio pobjedu Crvenoj zvezdi: Pao evroligaški Dubai pred početak sezone

Autor Haris Krhalić
0

Crvena zvezda je savladala Dubai i tako završila pripreme. Sada je vrijeme za ono pravo.

Crvena zvezda savladala Dubai u VTB Superkupu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila svoj pripremni period pobjedom nad Dubaijem 82:80 i trećim mjestom u VTB Superkupu. Poslije jako lošeg izdanja u polufinalu sa CSKA kada je tim Janisa Sferpopulosa poražen, sada je pobjedom protiv evroligaša značajno popravljen utisak.

Crvena zvezda je odlično počela i povela 7:2 poslije odličnog starta Nvore, a zatim je uspio Dubai da preokrene na 10:9. Do pred kraj prve četvrtine gledali smo prednost gostiju, a onda je serijom poena sa penala Zvezda došla do 19:19. Na kraju prvog dijela sjajnom trojkom Tajson Karter je pogodio za vođstvo 22:19.

Kenan Kamenjaš je serijom poena donio ponovo prednost svom timu na startu drugog dijela 25:24, a nakon njegovih novih poena tajmaut je morao da traži Janis Sferopulos. Nakon toga smo vidjeli ružnu scenu u kojoj se povrijedio Ajzea Kenan, ali to nije poremetilo crveno-bijele pa je Čima Moneke svojim poenima donio prednost 44:41 na poluvremenu.

Na startu drugog poluvremena Džordan Nvora je preuzeo odgovornost i iako je nekoliko puta promašio hvatao je svoje promašaje, ispravljao se i uspio da održava prednost tima. Sa druge strane Musa je promašivao. Ipak, poslije serije Dubaija 10:0 i dvije trojke Dangubiča vodili su gosti 59:55, a nakon poena Kondića ta prednost je dodatno porasla.

Ipak u četvrtoj četvrtini uspio je tim Crvene zvezde da bude koncentrisaniji. Polakoje sa penala preokrenuo, a poenima Hasiela Rivera ispod koša za 65:64 doščo je do preokreta. Trojka Tajsona Kartera za 79:73 je prelomila meč, pa iako je ekipa Dubaija dala sve od sebe da se vrati trojka Abasa u samom finišu je samo smanjila poraz na 82:80.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Dubai VTB Superkup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC