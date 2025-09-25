"Morate čuti zašto je Arnautović u Zvezdi, priča tjera suze na oči": Novinara Gardijana potreslo kada je saznao

Novinara "Gardijana" dirnula emotivna priča o dolasku Marka Arnautovića u Zvezdu, pa je podijelio sa čitaocima u tom listu.

Utakmica Crvene zvezde i Seltika u Ligi Evrope izazvala je značajano interesovanje na Ostrvu. Bi-Bi-Si i drugi vodeći mediji pridali su joj veliku pažnju, a posebno kada su shvatili da dobro znaju strijelce golova, bivšeg napadača Sitija i Lestera Kelećija Ihenača (28), kao i Marka Arnautovića (36), koji je niz godina igrao takođe u Premijer ligi, za Stouk i Vest Hem (od 2013. do 2017).

Engleski "Gardijan" pisao je čitaocima o meču i kroz priču o Marku Arnautoviću, u tekstu pod naslovom "Marko Arnautović ispunio je svečano obećanje datom starom prijatelju".

Novinar Beri Glendening objasnio je čitaocima da priča o dolasku reprezentativca Austrije u Zvezdu ima i veoma emotivnu notu, koja ga veže za Sinišu Mihajlovića i obećanje koje mu je dao da će kad-tad zaigrati za crveno-bele.

"S vremena na vrijeme, naiđemo na dirljivu priču za koju se iznenadimo da je ranije nismo čuli - i jednostavno osjetimo potrebu da je podijelimo sa širom publikom", naveo je on u tekstu.

"Morali smo da guglamo kad smo ga vidjeli"

"Ova priča, koja tjera suze na oči, vodi porijeklo iz utakmice otvaranja Lige Evrope u srijedu, između Crvene zvezde i Seltika - dva nekadašnja giganta evropskog fudbala, koji su uspjeli da ispadnu iz plej-ofa Lige šampiona od strane takvih autsajdera da čak ni najiskusniji fudbalski hipsteri za njih nisu čuli. I tako se desilo da, dok Pafos i Kairat Almati trenutno uživaju u elitnom evropskom takmičenju, šampioni Srbije i Škotske ostanu da žive u podrumu' - otvarajući svoju sezonu utakmicom u Beogradu."

Priznavši da se spletom okolnosti veoma udubio u drugo poluvrijeme meča na "Marakani", britanski novinar otkrio je čitaocima šta je tada saznao i shvatio.

"Dok nas je pogodak Kelečija Iheanača za Seltik natjerao da dvaput protrljamo oči, ono što nas je zaista bacilo na Gugl bio je pogodak jednog poznatog veterana napadača Crvene zvezde."

"I tako smo saznali odgovor na pitanje: 'Kada i zašto je Marko Arnautović potpisao za Crvenu zvezdu?' - a korijeni priče leže u obećanju koje je jedan stariji fudbaler dao svom starom prijatelju, bivšem treneru i mentoru. Tokom dana u Bolonji, austrijskog napadača trenirao je legendarni Siniša Mihajlović - koga se čitaoci određenih godina sjećaju kao beskompromisnog defanzivca sa gromovitim slobodnjacima, koji je 1991. osvojio najblistaviji trofej evropskog fudbala sa Crvenom zvezdom, prije nego što je postao kultni heroj među britanskim fanovima Serije A, koji su vikendom uz đelato i roze sportske novine pratili Ej-Si Džimba (engleskog novinara Džejmsa Ričardsona, poznatog zbog prenosa italijanskog fudbala, prim. novin.)."

"Briznuo je u plač kad se sjetio Siniše"

"Nakon igračke karijere, Mihajlović je, kao trener Bolonje, morao da uskladi svoj posao sa redovnim terapijama za leukemiju - bolest koja mu je nažalost odnijela život 2022. u tek 53. godini. Siniša je razvio poseban odnos sa Arnautovićem i pričao mu toliko priča o Crvenoj zvezdi da mu je napadač dao svečano obećanje: jednog dana će igrati za Zvezdu", piše "Gardijan".

"I tako je u julu, na svom predstavljanju, Arnautović briznuo u plač dok se prisjećao razgovora sa prerano izgubljenim prijateljem. 'Ovdje sam jer sam u Bolonji obećao Siniši da ću jednog dana nositi ovaj dres', rekao je kroz suze. 'Obećao sam mu da ću jednog dana igrati za Crvenu zvezdu - i evo me. Za ova dva dana otkako sam došao na stadion, zaplakao sam više nego ikada u životu. Pričao sam i sa njegovom porodicom. Obećao sam Siniši da ću doći u Crvenu zvezdu - i evo me", citirao je "Gardijan" Arnautovićeve riječi na jednoj od najemotivnijih promocija na Marakani.

"I eto, dragi čitaoče, ako, kao i mi, nisi već znao - to je priča o tome zašto Marko Arnautović, u 36. godini života, igra svoje posljednje fudbalske dane u Crvenoj zvezdi", navedeno je u tekstu u kojem autor nije krio da je dirnut.