Haos na pomolu tiče se i Crvene zvezde: UEFA će istorijskom odlukom uzdrmati evropski fudbal

Izbacivanje Makabija iz Tel Aviva napraviće nezapamćeni haos u evropskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Liga Evrope je počela mečevima prvog kola u srijedu uveče, nastavila se drugom polovinom prve runde u četvrtak, a veliki problem mogao bi da se pojavi naredne nedjelje. Kako prenose inostrani mediji, UEFA će izbaciti Izrael i njihove klubove iz svih svojih takmičenja, što znači da će se završiti evropska sezona Makabija iz Tel Aviva.

Nakon što je izraelski predstavnik na gostujućem terenu osvojio bod protiv PAOK-a, najgore moguće vijesti mogle bi da stignu u Tel Aviv. Ne samo da bi taj rezultat potao beznačajan, već bi Makabi bio spriječen da odigra narednih sedam mečeva i bori se za mjesto među 24 tima u nokaut fazi.

Takođe, to znači i da bi Makabiju iz Tel Aviva bilo zabranjeno da odigra četiri meča kao domaćin u Bačkoj Topoli. Izraelci su izabrali stadion TSC-a za svoj dom ove sezone, a sigurno i Žarku Lazetiću prija takva odluka jer je svojevremeno vodio TSC do najboljih rezultata u klupskoj istoriji. Međutim, suspenzija Makabija znači da se na sjeveru Srbije neće igrati evropski fudbal, pa samim tim i da neće biti spektakularno najavljenog gostovanja Dinama iz Zagreba.

Kako će UEFA riješiti problem?

Čini se da UEFA ima plan kako da riješi situaciju u kojoj niko nije želio da se nađe. Ukoliko se Makabiju zabrani takmičenje u Ligi Evrope, specijalnim matematičkim operacijama računaće se koliko bodova dobijaju njegovi rivali u narednih sedam mečeva. Zvuči pomalo nevjerovatno - a zapravo bi mnogo jednostavnije bilo da je Makabi iz Tel Aviva izbačen prije prvog meča ili na kraju grupne faze.

"Ako je klub diskvalifikovan ili iz bilo kog razloga odustane od takmičenja prije nego što su odigrane sve njegove utakmice u ligaškoj fazi, rezultati svih njegovih odigranih utakmica do tog trenutka ostaju važeći. Obračun bodova biće potreban nakon završetka ligaške faze kako bi se uračunale otkazane utakmice. Svakom klubu koji nije bio u mogućnosti da odigra zakazanu utakmicu protiv diskvalifikovanog/povučenog kluba dodjeljuje se prosječan broj bodova koje su osvojili svi klubovi u istoj grupi protiv klubova u istoj grupi kao i taj diskvalifikovani/povučeni klub u domaćim utakmicama, ako je pogođeni klub trebalo da igra kod kuće, ili u gostujućim utakmicama ako je pogođeni klub trebalo da igra u gostima. Bodovi ligaške faze svih odigranih utakmica, uključujući bodove koje su klubovi osvojili u utakmicama u kojima je učestvovao diskvalifikovani/povučeni klub prije njihove diskvalifikacije/povuka, ni na koji način se ne prilagođavaju i svi se uzimaju u obzir za obračun prosječnog broja bodova", navodi se u pravilniku takmičenja koji je moguće pronaći na sajtu UEFA.

UEFA Regulations if Maccabi Tel Aviv are KICKED out of the Europa League:



"If a club is disqualified or for any reason withdraws from the competition before all its matches in the league phase have been played, the results of all its matches played until that moment remain…pic.twitter.com/5ELcEunAt8 — Football Rankings (@FootRankings)September 22, 2025

To znači da će PAOK ostati na jednom osvojenom bodu, a da će drugi protivnici Makabija dobijati različit broj bodova. Koliko će im pripasti zavisi od toga kako će ostali timovi iz šešira u kojima su oni bili igrati protiv timova iz drugog šešira, u kojem je pred žrijeb bio Makabi.

Primjera radi, Aston Vila i Dinamo iz Zagreba pratiće kako timovi iz prvog šešira igraju protiv timova iz drugog, Olimpik iz Liona zanimaće međusobni dueli timova iz drugog šešira, Mitjiland i Frejburg pratiće kako su timovi iz trećeg šešira igrali protiv timova iz drugog, dok će na kraju Štutgart i Bolonja navijati za senzacije i pobjede timova iz četvrtog nad timovima iz drugog šešira.

Ovakav razvoj situacije mogao bi značajno da utiče i na Crvenu zvezdu, koja će se nakon utakmice protiv Seltika još sedam puta boriti u ovom takmičenju. Cilj Vladana Milojevića i njegovih igrača je plasman u nokaut fazu takmičenja, a teško je pretpostaviti koliko je bodova potrebno za to, ako se ne zna da li će Makabi učestvovati!

Pošto je Crvena zvezda bila u drugom šeširu na žrijebu, a u istoj grupi timova bio je i Makabi iz Tel Aviv, jasno je da će na svaki osvojen bod protivnika izraelskog tima uticati svaki ostvareni rezultat Crvene zvezde. Kako bi budući rivali Makabija osvajali što manje bodova, Zvezda i ostali timovi iz drugog šešira treba da ih osvajaju što više.

Kakav je raspored Makabija u Ligi Evrope?

Kao što smo već rekli, Makabi je odigrao meč protiv PAOK-a i osvojio bod, a već u narednom kolu trebalo bi da dočeka zagrebački Dinamo. Taj meč zakazan je za 2. oktobar, ali je pitanje da li ćemo ga gledati jer bi odluka o izbacivanju mogla da bude donijeta i prije četvrtka. Ovo je kompletan raspored Makabija: