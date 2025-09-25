logo
Dinamo iz Zagreba ipak ne dolazi u Srbiju? Odluka UEFA o izbacivanju Izraela napraviće haos u evropskom fudbalu

Dinamo iz Zagreba ipak ne dolazi u Srbiju? Odluka UEFA o izbacivanju Izraela napraviće haos u evropskom fudbalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dinamo na kraju po svoj prilici neće gostovati sljedeće nedjelje Makabiju iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli u okviru 2. kola Lige Evrope.

Šta će se desiti sa bodovima ako UEFA izbaci Izrael Izvor: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

UEFA je prema navodima stranih medija pred odlukom da suspenduje Izrael iz svih evropskih takmičenja, a to bi značilo i to da Dinamo iz Zagreba neće 2. oktobra doći u Srbiju da igra u Bačkoj Topoli.

Sljedeće nedjelje biće izvršeno glasanje na kome se očekuje da većina članica UEFA glasa za izbacivanje Izraela iz međunarodnih takmičenja, a to znači da će Makabi iz Tel Aviva biti izbačen iz Lige Evrope. S obzirom na to da je ovaj klub trebalo da igra domaće mečeve u Bačkoj Topoli, tih utakmica neće biti u slučaju isključenja.

Makabi je svoj prvi meč odigrao sa PAOK-om 0:0 u gostima, a do kraja takmičenja bi trebalo da igra sa Dinamom, Midtjilandom i Lionom u Bačkoj Topooli, a sa Aston Vilom i Štutgartom u gostima.

Prošle sezone je košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva igrao svoje utakmice Evrolige kao domaćin u Beogradu, Makabi je dočekivao protivnike u fudbalu i na stadionu Partizana, a sada očigledno nećemo gledati meč drugog kola Lige Evrope zakazan za 2. oktobar u Bačkoj Topoli.

To je samo dio posljedica koje će nastati iz ove odluke UEFA.

Kako riješiti situaciju sa izraelskim timovima? Evo šta kažu pravila

U propisima stoji šta će se dogoditi u slučaju suspenzije izrelskih timova. Rezultati njegovih mečeva ostaju važeći, a šta će biti sa narednim, potencijalno neodigranim mečevima?

Evo šta piše u pravilinku:

"Ako je klub diskvalifikovan ili iz bilo kog razloga odustane od takmičenja prije nego što su odigrane sve njegove utakmice u ligaškoj fazi, rezultati svih njegovih odigranih utakmica do tog trenutka ostaju važeći. Obračun bodova biće potreban nakon završetka ligaške faze kako bi se uračunale otkazane utakmice. Svakom klubu koji nije bio u mogućnosti da odigra zakazanu utakmicu protiv diskvalifikovanog/povučenog kluba dodjeljuje se prosječan broj bodova koje su osvojili svi klubovi u istoj grupi protiv klubova u istoj grupi kao i taj diskvalifikovani/povučeni klub u domaćim utakmicama, ako je pogođeni klub trebalo da igra kod kuće, ili u gostujućim utakmicama ako je pogođeni klub trebalo da igra u gostima. Bodovi ligaške faze svih odigranih utakmica, uključujući bodove koje su klubovi osvojili u utakmicama u kojima je učestvovao diskvalifikovani/povučeni klub prije njihove diskvalifikacije/povuka, ni na koji način se ne prilagođavaju i svi se uzimaju u obzir za obračun prosječnog broja bodova."

Sigurno će situacija biti mnogo jasnija sljedeće nedjelje, u slučaju da istorijska odluka o isključenju bude zaista donijeta.

Tagovi

Dinamo Zagreb Makabi Tel Aviv Izrael Liga Evrope UEFA

