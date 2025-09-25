Izraelu ni Donald Tramp neće moći da pomogne: Kada ga UEFA izbaci, tu će biti kraj

Na pomolu je istorijska odluka evropske "kuće fudbala".

Prema najnovijim informacijama uglednih medija poput britanskog "Tajmsa", Izrael bi sljedeće sedmice mogao da bude izbačen iz međunarodnih takmičenja pod okriljem UEFA.

Evropska "kuća fudbala" sve je bliža odluci da isključi Izrael zbog rata u Gazi i zbog stradanja civila i to u sedmici uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. U njima bi Izraelci trebalo da igraju na gostujućem terenu protiv Norveške i Italije.

S obzirom na to da se ta odluka UEFA čini već potpuno izvjesnom, svi pogledi biće veoma brzo usmjereni ka FIFA, svjetskoj krovnoj organizaciji, čiju poziciju komplikuje dobar odnos predsjednika FIFA Đanija Infantina i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

Američka administracija bi svakako veoma željela da vidi Izrael na Mundijalu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, ali to neće biti moguće ako UEFA donese odluku o isključenju.

Ovako će UEFA zabraniti Izrael na Mundijalu

S obzirom na to da se Izrael takmiči u Evropi, zabranom evropske "kuće fudbala" bio bi isključen iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Naš izvor otkriva da je ovo situacija bez presedana, jer iako su kvalifikacije za Mundijal stvar FIFA, osoblje UEFA vodi taj turnir i zabrana UEFA bi omogućila Norveškoj i Italiji - protivnicima Izraela - razlog da ne izađu na teren protiv Izraela. Na isti način i Engleska, pored ostalih zemalja, odbija da igra utakmice protiv ruske reprezentacije u toku rata u Ukrajini", navedeno je u tekstu "Tajmsa".

Dok se iz dana u dan i iz nedjelje u nedjelju povećava broj apela sa najviših mjesta da Izrael bude suspendovan i diskvalifikovan, Trampova adminitracija se tome oštro protivi. Iz Stejt departmenta su saopštili "Skaj njuzu" da će "uraditi apsolutno sve da zaustave svaki pokušaj zabrane nastupa izraelske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu".

Dok rat u Gazi ulazi u treću godinu, situacija počinje da se komplikuje za izraelske sportiste, koji su se do sada nesmetano takmičili, mada ne na domaćem terenu.

Kako Izraelci stoje u kvalifikacijama?

Reprezentacija Izraela je u ovom trenutku izjednačena sa Italijom na drugom mjestu tabele Grupe I. I jedan i drugi tim imaju po devet bodova, šest manje od vodeće Norveške, s tim da Izraelci imaju odigrani meč više.

Do kraja kvalifikacija trebalo bi da gostuju Norveškoj 11. oktobra u Oslu, Italiji 14. oktobra u Udinama, a potom da u Debrecinu dočekaju Moldaviju.



