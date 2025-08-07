logo
Ubijen "palestinski Pele" u napadu Izraela, stradao dok je čekao pomoć

Ubijen "palestinski Pele" u napadu Izraela, stradao dok je čekao pomoć

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Tužne vijesti stižu iz Pojasa Gaze gde je poginuo fudbaler Sulejman Al-Obeid, poznat i kao "Pele iz Palestine".

ubijen palestinski pele u napadu izraela Izvor: YouTube/Amwaj Sport

Fudbalski savez Palestine saopštio je da je ubijen poznati fudbaler Sulejman Al-Obeid, s razlogom tamo poznat i po nadimku "Pele palestinskog fudbala". Kako se navodi u saopštenju, poginuo je u srijedu i to na zaista krajnje brutalan način, dok je čekao humanitarnu pomoć na jugu Pojasa Gaze, kao i još nekoliko drugih lica.

"Palestinski Pele" je imao 41 godinu i bio je otac petoro djece. Karijeru je započeo u klubu Hadamat Al-Šati, potom je prešao u Al-Amari na okupiranoj Zapadnoj obali, a kasnije i u Gazu.


Palestinski fudbalski savez saopštio je da je bivši reprezentativac Palestine "mučenički poginuo" nakon što su izraelske snage napale one koji su čekali humanitarnu pomoć na jugu Pojasa Gaze u srijedu, što daleko od toga da je prvi takav slučaj od intenziviranja sukoba.

Tokom svoje duge fudbalske karijere, Al-Obeid je postigao inače više od 100 golova, čime je postao jedna od najvećih zvijezda palestinskog fudbala.

"Broj ubijenih iz Fudbalskog saveza Palestine sada je porastao na 321, među kojima su igrači, treneri, administratori, sudije i članovi uprave", navodi se u saopštenju, a gdje su svi oni drugi koji su stradali u ovim sukobima koji su obnovljeni 7. oktobra 2023. godine.

BONUS VIDEO:



02:44
Laban: Razranja u Izraelu su daleko veća nego što se dozvoljava da se vidi u medijima
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

Tagovi

Palestina Izrael fudbal

