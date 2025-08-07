Ubijen "palestinski Pele" u napadu Izraela, stradao dok je čekao pomoć

Tužne vijesti stižu iz Pojasa Gaze gde je poginuo fudbaler Sulejman Al-Obeid, poznat i kao "Pele iz Palestine".

Izvor: YouTube/Amwaj Sport

Fudbalski savez Palestine saopštio je da je ubijen poznati fudbaler Sulejman Al-Obeid, s razlogom tamo poznat i po nadimku "Pele palestinskog fudbala". Kako se navodi u saopštenju, poginuo je u srijedu i to na zaista krajnje brutalan način, dok je čekao humanitarnu pomoć na jugu Pojasa Gaze, kao i još nekoliko drugih lica.

"Palestinski Pele" je imao 41 godinu i bio je otac petoro djece. Karijeru je započeo u klubu Hadamat Al-Šati, potom je prešao u Al-Amari na okupiranoj Zapadnoj obali, a kasnije i u Gazu.

استشهاد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية في غزة ولاعب منتخب فلسطين سابقا سليمان العبيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من النازحين المجوعين خلال انتظارهم في أحد مراكز المساعدات للحصول على بعض الطعام#قنوات_الكاس||#منصة_شوفpic.twitter.com/8rfaFsJrq5 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports)August 6, 2025



Palestinski fudbalski savez saopštio je da je bivši reprezentativac Palestine "mučenički poginuo" nakon što su izraelske snage napale one koji su čekali humanitarnu pomoć na jugu Pojasa Gaze u srijedu, što daleko od toga da je prvi takav slučaj od intenziviranja sukoba.

Tokom svoje duge fudbalske karijere, Al-Obeid je postigao inače više od 100 golova, čime je postao jedna od najvećih zvijezda palestinskog fudbala.

"Broj ubijenih iz Fudbalskog saveza Palestine sada je porastao na 321, među kojima su igrači, treneri, administratori, sudije i članovi uprave", navodi se u saopštenju, a gdje su svi oni drugi koji su stradali u ovim sukobima koji su obnovljeni 7. oktobra 2023. godine.

