Ranko Stojić o propalom transferu Dušana Tadića u Crvenu zvezdu

Ranko Stojić o propalom transferu Dušana Tadića u Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Direktor Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić oglasio se o neuspešnim pregovorima Dušana Tadića i Crvene zvezde.

ranko stojic o dusanu tadicu u zvezdi Izvor: TV Arena sport/Antonio Ahel/ATAImages

Nekadašnji golman, fudbalski menadžer i funkcioner Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić komentarisao je neuspješni transfer Dušana Tadića (36) u Crvenu zvezdu.

Gostujući na TV Arena sport, kazao je da bi Tadić apsolutno doprinio igri Crvene zvezde. Ona mu je ovog ljeta nudila "rekordni ugovor spskog fudbala", ali je njegovo odugovlačenje sa odgovorom natjeralo crveno-bijele da presijeku i da se okrenu drugim opcijama.

"Rekao sam da je Tadić godinama bio referenca kako treba igrati i kako se ponaša kapiten, iznad svega za reprezentaciju, a isto tako i za Ajaks. Volim da kada o svemu razgovaramo da pričamo argumentovano. Tadić je sa Mitrovićem 10 godina nosio naš nacionalni tim. Ne 10 dana ili 10 meseci, već 10 godina. Pogledajte statističke parametre, utakmice, asistencije, golove...", rekao je Stojić.

"Možda nemam pravo, ali volio bih da podsjetim širu javnost na to koliki je doprinos dao našem fudbalu. Radi se o momku koji je uvijek igrao na vrhunskom nivou, uvijek se ponašao kako se ponaša kapiten timai sigurno će u perspektivi biti sportski radnik", siguran je direktor za razvoj i strategiju FSS.

"U zadnje vrijeme voli da se pokazuje, nema potrebe"

Da li bi Tadić doprinio Zvezdi? Za Stojića ne postoji dilema.

"Naravno da bi doprinio Zvezdi. Gledajte njegovu morfologiju, u zadnje vrijeme voli to da pokazuje, mislim da nema potrebe, zgodan je, ali sigurno da bi doprinio. Ali imate u Zvezdi Ivanića, najkvalitetnijeg igrača Zvezde. Trebalo bi čestitati Vojvodini, napravila je takve profesionalce. Tu je i Katai, ali nije se isticao tim kvalitetima vođe tamo kao Ivanić i Tadić", kazao je Stojić.

On je naglasio da bi jednog dana volio da vidi Dušana Tadića ponovo u srpskom fudbalu.

"Iskreno bih ispred FSS volio da vidim Tadića u našem fudbalu, u dobrom sistemu, Zvezda je dobar sistem, Partizan postaje veoma dobar sistem, volio bih i u Vojvodini jednog dana...", zaključio je Ranko Stojić.

