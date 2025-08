"Dok sam ja tu, niko neće u Zvezdu": Tadiću nije dao na Marakanu, lupio rampu i Partizanu

Dušan Tadić kao veteran najvjerovatnije neće doći u Crvenu zvezdu, a kao mlad igrač nije ni mogao jer je to bilo - zabranjeno. Ratko Butorović, tadašnji predsjednik Vojvodine nije htio da prodaje igrače Crvenoj zvezdi i Partizanu.

"Čisto sumnjam da može da se desi da tri bivša igrača Vojvodine budu u tom navalnom dijelu Zvezde. Mislim da do toga neće doći. Želim da vjerujem da do toga neće doći, a i nekako sam ubijeđen da se neće desiti", rekao je Slobodan Medojević, a to se izgleda obistinilo.