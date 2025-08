Zašto je Zvezda odustala od Tadića? Kad ti Arnautović odmah kaže "da", počneš da se pitaš

Crvena zvezda je ovog ljeta pregovarala sa Dušanom Tadićem i Markom Arnautovićem, velikim svetskim zvezdama. Kada je Arnautović rekao "da" poslije sat vremena, počelo je i razmišljanje zašto s Tadićem to traje čitavu vječnost.

Crvena zvezda imala je ambiciozan plan da ovog ljeta "upari" Marka Arnautovića i Dušana Tadića, ali čini se da će to na kraju ostati samo želja. Sve sa Arnautovićem bilo je dogovoreno za sat vremena, da bi se pregovori sa Tadićem otegli u nedogled i kako sada stvari stoje - od toga neće biti ništa.

Prije samo nedelju dana nije tako djelovalo, činilo se da su Crvena zvezda i Tadić postigli dogovor poslije vrlo konstruktivnog sastanka, ali je uporno produžavanje roka za potpis na kraju "ohladilo" čelnike s Marakane i povukli su ponudu sa stola.

Iako je poruka generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića bila jasna, da će čekati Tadića i do posljednjeg dana prelaznog roka, to se promijenilo već na početku avgusta. Razloga za to je više, a možda najveći treba tražiti u tome i da Crvena zvezda više ne osjeća potrebu da bude ta koja čeka, kako bi dobila ono što traži.

Zašto je Tadić držao Zvezdu na čekanju?

Klimnuo je glavom Dušan Tadić kada je čuo ponudu Crvene zvezde, ali kao da je sve vrijeme držao kao "na rezervi", ako mu se izjalovi još jedan odlazak u inostranstvo. Želio je po svaku cenu ugovor van Srbije, odvikao se od srpskog fudbala iz koga je otišao još davne 2010. godine, smatrajući da njegovo tijelo može da izdrži napore jače i zahtjevnije lige.

Za sada, takvu ponudu nema, a nadao se da će je dobiti. Niko iz Saudijske Arabije nije zvao, ponude Ciriha bila je neozbiljna, Ajaks se isključio iz trke, dok novac koji bi dobio u Real Sosijedadu i Đironi nije pokrivao želju da se ode opet u "lige petice".

Trenutno, najviše se priča o ponudi iz MLS, ali se nada da će biti još neko sem Toronta.

Zašto je Zvezda odustala od Tadića?

Već sedmicama unazad znalo se da Crvena zvezda pregovara sa Tadićem, a neizvjesnost oko njegovog transfera postajala je već opterećenje za sve u klubu - od igrača, preko rukovodstva, a najviše trenera Vladana Milojevića. Dobro je poznato da su pred njim najvažnije moguće utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koje kao da su malo kod navijača bile stavljene na stranu dok se više pričalo o spektakularnim transferima.

Ni Marko Arnautović, a ni Dušan Tadić, nisu garancija plasmana u Ligu šampiona, pa su se u Zvezdi uplašili da će svi izgubiti potreban fokus u kvalifikacijama, dok bi takođe i plata koju bi dobio doskorašnji kapiten Srbije mogla ozbiljno da poremeti atmosferu u svlačionici.

Posebno se to odnosi na nosioce tima koji su tu godinama - recimo Ivanić i Katai - koji bi zarađivali daleko manje od Tadića, a koji je planirao da dođe kada sve bude gotovo, i Liga šampiona bude obezbjeđena.

Da li možda dođe do preokreta?

Malo je vjerovatno, ali ni to ne treba do kraja otpisati. Kažu u Zvezdi često "prelazni rok je živa stvar", tako da ako Dušan Tadić do kraja meseca ne pronađe klub... Sve je moguće! Naravno, teško je ipak očekivati da bi mogao da dobije uslove koji su mu sada ponuđeni, pošto bi Zvezda tu morala da zažmuri na mnoge stvari. Od toga da bi potencijalno mogla da pokvari atmosferu u ekipi, kao što smo maloprije istakli, pa onda i do toga da je došla sada u situaciju da i ona malo diktira uslove.

Pamtimo dobro period kada je Zvezda morala da čeka kraj kvalifikacija da bi dovela pojačanja, između ostalog Van la Paru, Hvanga, Šerifa i mnoge druge, ali ovoga puta tim se pravi i prije grupne faze Lige šampiona.

Nema potrebe i nema razloga da se bilo ko čeka.