UEFA izbacuje Izrael iz svih takmičenja? Većina saveza stala na istu stranu, evo kada pada odluka

Odluka o Izraelu biće donesena naredne nedjelje, a većina članica UEFA glasaće za izbacivanje.

Izvor: Shutterstock

Već nekoliko nedjelja priča se o opciji da će UEFA izbaciti reprezentaciju Izraela i tamošnje klubove iz svih takmičenja koje organizuje, a čini se da čitava priča dobija epilog. Navodno, već u toku sljedeće nedjelje UEFA će donijeti jednu od najvažnijih odluka u istoriji - suspendovaće reprezentaciju i timove iz Izraela.

Kako prenosi novinar Martin Cigler, urednik sporta na Tajmsu, većina članica UEFA naredne nedjelje će glasati za izbacivanje Izraela iz takmičenja pod okriljem UEFA. Izrael je od 1994. godine član UEFA, a u evropski fudbal su se "preselili" zbog tenzija na Bliskom istoku i loših komšijskih odnosa sa svim državama u okruženju. Po informacijama koje kruže, Izrael će uskoro imati samo protokolarno članstvo u UEFA, nešto slično kao Rusija tokom posljednje tri i po godine.

Podsjećamo, Rusija je odmah suspendovana iz svih takmičenja pod okriljem UEFA, a tamošnji klubovi i reprezentacija od tada ne igraju zvanične međunarodne mečeve. Nacionalni tim se okupljao nekoliko puta, ali uglavnom kako bi odmjerio snage sa egzotičnim rivalima - nikada protiv kvalitetnih evropskih selekcija koje su glasale za izbacivanje iz takmičenja.

Anketa Da li smatrate da reprezentaciju Izraela i klubove iz ove države treba izbaciti iz evropskih takmičenja? DA 100% (5)

NE 0% (0) Povratak na glasanje Da li smatrate da reprezentaciju Izraela i klubove iz ove države treba izbaciti iz evropskih takmičenja? DA

NE Glasaj Rezultati

Rusija je u jednom trenutku razmišljala i o promjeni, odnosno selidbi u Aziju. Ipak, od te ideje se odustalo jer Rusi smatraju da će se vratiti u UEFA takmičenja. Za sada se ne nazire kraj rata u Ukrajini, ali ni rata koji Izrael vodi protiv Palestine i nekoliko okolnih država. Zbog toga je teško prognozirati kada bi u takmičenja mogli da se vrate nacionalni tim, ali i Makabi iz Tel Aviva koji je pod komandom Žarka Lazetića osvojio bod u prvom kolu grupne faze Lige Evrope.