Burno nakon meča između Izraela i Italije: "Azuri" su nas vrijeđali i provocirali

Utakmica između Izraela i Italije imala je i treće poluvrijeme.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon intenzivne i emocionalno nabijene utakmice, koja je pripala Italiji rezultatom 4:5 u mađarskom Debrecinu, sam kraj donio je žestoku raspravu i gotovo fizički sukob.

Izraelski reprezentativci optužili su izabranike Đenara Gatuza da su ih provocirali i vrijeđali tokom cijele utakmice.

"Vrijeđali su nas tokom cijele utakmice", objavili su izraelski mediji izjavu neimenovanog fudbalera Ben Šimonove ekipe.

Prema njegovim tvrdnjama, iskra koja je izazvala sukob bila je navodna provokacija Điđija Donarume, koji je navodno "ismijavao izraelske reprezentativce".

Italijanski golman, djelujući neuobičajeno nervozno, navodno se okrenuo prema nekim članovima protivničke klupe, tačnije prema Taiju Baribu i Sagivu Jehezkelu. Njegovi saigrači morali su intervenisati kako bi spriječili dalje incidente.

Gatuzo se takođe pojavio u haosu, pokušavajući da smiri situaciju, a izraelskim igračima je uz podignut prst govorio da "je*** začepe", čak je odgurnuo neke od uznemirenijih igrača kako bi spriječio eskalaciju situacije.

Na kraju utakmice, izraelski kapiten Eli Dasa kratko je prokomentarisao meč.

"Svako ko je bio ovdje vidio je kako se Italija muči, kao da igra protiv najbolje ekipe na svijetu. Njihova klupa je bila u ludnici, i to sve govori. Izbila je svađa, bili su jako, jako emotivni. Osjećali su da nisu uključeni u igru, dok smo mi zaslužili pobjedu, i pokušali su nas malo isprovocirati. Ali to je dio fudbala i idemo dalje.“

Prema navodima medija u Izraelu, pojedini članovi italijanske delegacije kasnije su se izvinili Izraelcima u svlačionici zbog ponašanja svojih igrača.

Gatuzo je bio šokiran i bijesan zbog činjenice da je njegov tim umalo prokockao 4:2, a do tri boda je stigao zahvaljujući pogotku Sandra Tonalija u sudijskoj nadoknadi (5:4).

"Ovo je bilo ubistvo. Najluđa utakmica u kojoj sam bio trener. Pohvaljujem igrače za reakciju, ali primamo smiješne golove. To je nešto što ja i moj stručni štab moramo hitno riješiti", rekao je selektor "azura" italijanskim medijima.

Prema njegovim riječima, nedopustivo je da su prelako ispustili prednost.

"Vodimo 4:2 i umjesto da to mirno privedemo kraju, mi divljamo u napad. Nema iskustva, nema kontrole. Ako želimo nešto napraviti, moramo se uozbiljiti", poručio je Gatuzo.

(MONDO)