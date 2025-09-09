"Zmajevi" večeras u Zenici igraju ključnu utakmicu: Pobjeda nad Austrijom trasira put na Mundijal

Bosna i Hercegovina večeras dočekuje Austriju na "Bilinom polju" (20.45) u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Kanadi, Meksiku i SAD.

Izvor: NFSBiH

Tri boda!

To je ono što žele navijači "zmajeva", čime bi se otvorio širok put ka plasmanu na Mundijal.

Pod vođstvom selektora Sergeja Barbareza, "zmajevi" imaju maksimalne četiri pobjede, a sa eventualnom petom, učešće na velikom takmičenju nakon 12 godine bilo bi na dohvat ruke. Nakon ubjedljivih trijumfa nad San Marinom (6:0 i 1:0), Rumunijom (1:0) i Kiprom (2:1), BiH drži prvu poziciju u grupi s 12 bodova.

"Da ja razmišljam o bodu, ne bi se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i i viziju. Ako nemamo samopouzdanja nakon ove četiri utakmice, kad ćemo ga onda imati", samouvjeren je Barbarez.

Uz poštovanje protivniku, sličnog mišljenja bio je i austrijski seleketor Ralf Regnik, čiji tim ima jednu utakmicu manje, ali takođe s maksimalnim učinkom.

"Pokušaćemo, naravno, pobijediti, zato smo i došli. Siguran sam da je i vaš selektor rekao nešto slično. Svakako je naš cilj pobjeda", rekao je Regnik u najavi meča.

Barbarez poslao dvojicu igrača na tribine

Selektor Barbarez izabrao je konačan spisak od 23 fudbalera koji će konkurisati za večeršnji meč, a odlučio je da Luku Kulenovića i Stjepana Radeljića pošalje na tribine.

Međusobni omjer dva tima pokazuje priličnu izjednačenost - od pet utakmica dosada, BiH i Austrija su slavili po jednom, dok su tri meča okončana neriješenim rezultatom.

Španski kontroverzni arbitar Hezus Hil Manzano će dijeliti pravdu na "Bilinom polju", koje će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta, a direktan prenos je na BHT 1.

(MONDO)