Barbarez najavio meč sa Austrijom: "Da razmišljam o bodu, ne bih se bavio ovim poslom"

Selektor Sergej Barbarez i fudbaler Amar Dedić najavili su meč BiH - Austrija.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH će sutra od 20.45 na stadionu Bilino polje u Zenici igrati utakmicu 5. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Austrije koja bi mogla biti ključna u borbi za plasman na Mundijal.

Uoči te utakmice održana je pres konferencija pres konferencija nacionalnog tima BiH na kojoj se se obratili selektor Sergej Barbarez te Amar Dedić.

Selektor Barbarez u uvodu je najprije govori o meču sa San Marinom.

„Krenuli smo sa Harisom, to nam je cilj bio, malo iskustva i te neke osobine koje on posjeduje. Cilj je bio i da ako treba tražimo brze igrače. Cilj je sutra da radimo u tom pravcu jer će utakmica biti intenzivna, prava fajterska. Imamo riješiti još par stvari, ali očekujte igrače koji posjeduju dubinu.“

Odgovorio je i na pitanje o umoru.

„Dobro je što smo se vratili odmah nakon meča, i ja sam bio umoran. Ostavi to trag, letovi i putovanje. Vidim jutros da su svi nasmijani i spremni za rad, a i svi su zdravi.“

Izvor: NFSBiH

Barbarez je pred sutrašnji meč rekao da ne razmišlja o bodu te da se ne bi bavio poslom koji se bavi ako bi razmišljao o remiju.

„Svala utakmica za obje ekipe je važna, i tako će biti i dalje. Da ja razmišljam o bodu, ne bi se bavio ovim poslom. Imamo svoj stav i i viziju. Ako nemamamo samopouzdanja nakon ove četiri utakmice, kad ćemo ga onda imati. Lijepo je imati nove debitante i strijelce. S kim god da igramo teško je dati šest golova. Raduje me reakcija igrača u drugom poluvremenu i nadam se da ćemo ponoviti neke od njih“, rekao je Barbarez.

Novinare je zanimalo zašto je Amar Dedić u nekoliko posljednjih utakmica igrao na pozicijama, na kojima inače ne igra.

„Mi ništa ne radimo iz kompromisa niti žrtvujemo nekog igrača. Ne bi to radili da imamo zamjenu. Volim njegovo 1 na 1 i energiju i te driblinge. Ideja je bila da pomogne prema naprijed. Planiram da se Amar vrati na desnog beka, ali imamo prespavati još jednu noć“, objasnio je Barbarez.

O selekciji Austrije je poručio:

„Nemam šta lagati, sviđa mi se ta ekipa na čelu sa ovim selektorom. Imaju nevjerovatnu energiju i mi težimo da idemo u tom pravcu. Intezitet im je nevjerovatan, cijenim to kao i što je fokusu ekipa, a ne pojedinci. Biće intenzivno, idemo sa velikom dozom samopouzdanja. Rekao sam igračima da igramo na svom stadionu, to je naš dom i tu se mi pitamo“, rekao je Barbarez i dodao:

„Pratim ih već dugo vremena, otkad je Ragnik na čelu. Veliki je vizionar sa čistim idejama. Vidim sebe kao takvog trenera. Bez vizije i plana, ne bi vrijedilo. Žive iz te tranzicije, vole napraviti nered na protivničkoj polovini. Vole završiti sa mnogo fudbalera u protivničkom šesnasetercu i moramo paziti na to.“

Na pitanje da li će „zmajevi“ sutra pokušati igrati u sporijem ritmu, Barbarez je poručio:

„U sve vjerujem, osim u posjed lopte i spor ritam. Oni su takva ekipa da nepopuštaju. Moraće individualni kvalitet doći do izražaja i rješavanje jedan na jedan. Radujem se pravo, to će biti posebno, ne zbog tabele nego jer je to pravi test za nas, da vidimo da li smo napravili iskorak“.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Amar Dedić ostao je na klupi tokom meča sa San Marinom, a kako kaže želja je igrati svaku utakmicu za nacionalni tim, ali mu je odmor godio.

„Želja je igrati sve utakmice, pogotovo za reprezentaciju, ali godilo mi je . Nismo htjeli rizikovati zbog kartona, a svi znamo kakva utakmica slijedi. Imao sam dosta utakmica i sad sam još spremniji za sutra tako da je to dobro došlo.“

Ima Dedić iskustva sa austrijim fudbalom, o čemu je govorio i na današnjoj pres konferenciji.

„Poznajem kakvi su i njihov sistem. Igrao sam dugo tamo i odrastao tamo tako da nam tu školu igre. Intezitet je nabitniji, pokušavaju trkački i snagom da odrade svoj posao. Moramo biti spremni na to i odgovoriti im na isti način. Agresivno od prve minute, moraju osjetiti da mi igramo pred našim navijačima. Svi jedva čekamo tu utakmica da pokažemo ko smo i šta smo.“

BiH i Austrija su do sada igrali pet puta, a skor je izjednačen. Po jednu pobjedu ostvarile su obje selekcije, dok je čak tri puta bilo neriješeno.