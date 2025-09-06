Barbarez zadovoljan pobjedom - govorio o Austriji i košarkašima BiH: "Dešava se nešto u bh. sportu"

Sergej Barbarez komentarisao je pobjedu protiv San Marina. Bilo je govora i o košarkašima BiH, ali i narednom protivniku.

Izvor: Promo/FS BiH

„Zmajevi“ su po prvi put u istoriji otvorili jedan ciklus kvalifikacija sa četiri pobjede. Posljednja „žrtva“ izabranika Sergeja Barbareza bio San Marino, koji je poražen sa ubjedljivih 6:0.

Iako je na kraju pobjeda bila više nego ubjedljiva, imali su „zmajevi“ večeras problema u igri. Svjestan je toga i selektor Barbarez.

„Nije sve bilo ni zlatno od prvog gola do kraja prvog poluvremena, izgubili smo tu neku sigurnost u pas igri. U drugom poluvremenu uveli smo više brzine preko Nihada, Memića, preko Sameda i te stvari se poklapaju i naravno uz Edina ovi momci lete. Ok, 6:0 visok rezultat i zaslužena pobjeda", rekao je Barbarez.

Pred „zmajevima“ je sada najteža utakmica dosadašnjeg dijela kvalifikacija. U utorak u Zenici gostuje Austrija.

"Moj posao je da mislim o dvije utakmice, imali smo i takav dogovor sa Edinom i Ermedinom da se čuvaju. Biće sigurno nekih promjena u formaciji protiv Austrije. Idemo utakmicu po utakmicu, sada ćemo pričati o Austriji i ja se radujem utakmici u utorak i čekamo spremni", dodao je Barbarez.

Nije selektor Barbarez propustio priliku ni da pomene košarkaške BiH koji sutra od 11 časova igraju utakmicu osmine finala Eurobasketa protiv Poljske.

"Čestitam košarkašima, oduševili su me, čestitam navijačima, nije otići na Kipar iza ćoška. Kipar, Riga, San Marino pa Zenica, dešava se nešto u bh. sportu."