logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barbarez zadovoljan pobjedom - govorio o Austriji i košarkašima BiH: "Dešava se nešto u bh. sportu"

Barbarez zadovoljan pobjedom - govorio o Austriji i košarkašima BiH: "Dešava se nešto u bh. sportu"

Autor Haris Krhalić
0

Sergej Barbarez komentarisao je pobjedu protiv San Marina. Bilo je govora i o košarkašima BiH, ali i narednom protivniku.

sergej barbarez Izvor: Promo/FS BiH

„Zmajevi“ su po prvi put u istoriji otvorili jedan ciklus kvalifikacija sa četiri pobjede. Posljednja „žrtva“ izabranika Sergeja Barbareza bio San Marino, koji je poražen sa ubjedljivih 6:0.

Iako je na kraju pobjeda bila više nego ubjedljiva, imali su „zmajevi“ večeras problema u igri. Svjestan je toga i selektor Barbarez.

„Nije sve bilo ni zlatno od prvog gola do kraja prvog poluvremena, izgubili smo tu neku sigurnost u pas igri. U drugom poluvremenu uveli smo više brzine preko Nihada, Memića, preko Sameda i te stvari se poklapaju i naravno uz Edina ovi momci lete. Ok, 6:0 visok rezultat i zaslužena pobjeda", rekao je Barbarez.

Pred „zmajevima“ je sada najteža utakmica dosadašnjeg dijela kvalifikacija. U utorak u Zenici gostuje Austrija.

"Moj posao je da mislim o dvije utakmice, imali smo i takav dogovor sa Edinom i Ermedinom da se čuvaju. Biće sigurno nekih promjena u formaciji protiv Austrije. Idemo utakmicu po utakmicu, sada ćemo pričati o Austriji i ja se radujem utakmici u utorak i čekamo spremni", dodao je Barbarez.

Nije selektor Barbarez propustio priliku ni da pomene košarkaške BiH koji sutra od 11 časova igraju utakmicu osmine finala Eurobasketa protiv Poljske.

"Čestitam košarkašima, oduševili su me, čestitam navijačima, nije otići na Kipar iza ćoška. Kipar, Riga, San Marino pa Zenica, dešava se nešto u bh. sportu."

Tagovi

fudbal zmajevi Sergej Barbarez San Marino

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC