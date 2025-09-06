logo
UŽIVO SAN MARINO - BiH: "Zmajevi" vode, Tahirović je strijelac! 0

Izabranici Sergeja Barbareza probaće da dođu do četvrtog trijumfa.

Mundijal 2026 kvalifikacije San Marino BiH uživo prenos Izvor: NFSBiH

Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Seravaleu traži četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza će sa početkom u 20.45 časova gostovati San Marinu, protiv kojeg će imati priliku da nastave niz sjajnih rezultata u kvalifikacionoj grupi i u odličnom raspoloženju dočekaju utorak (9. septembar) i domaći susret sa selekcijom Austrije.

Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz San Marina uživo!

Autor Dragan Šutvić
21:51

49' - Džeko ne pogađa

Odbranio je Kolombo šut Džeke nakon jednog prekida, dok u nastavku akcije nije uspio da pogodi ni Radeljić.

21:50

21:47

46' - Nastavljen je meč

21:47

Izmjena u BiH

Umjesto Hajradinovića, na terenu je Bajraktarević.

21:41

Dobre vijesti iz Austrije

Za "zmajeve" dobre vijesti dolaze iz Linca, gdje u prvom poluvremenu duela Austrije i Kipra nije bilo pogodaka.

Na tabeli uživo, BiH ima pet bodova više u odnosu na Austrijance, uz meč više.

21:33

Kraj prvog dijela

Završeno je prvo poluvrijeme, San Marino - BiH 0:1.

21:32

45+1' - Poništen gol BiH

Postigli su "zmajevi" pogodak u završnici prvog dijela, ali se u ranijoj fazi napada Gazibegović nalazio u ofsajdu.

21:30

43' - Izblokiran Džeko!

Odlično je prošao Alajbegović, uposlio Džeku, ali je udarac bh. kapitena izblokiran.

21:28

42' - Brani Vasilj!

Odličan udarac je uputio Nani, ali je Vasilj bio spreman.

21:24

39' - Bez uzbuđenja u Seravaleu

Mirno se igra u posljednjih nekoliko minuta, nema uzbuđenja ni pred jednim ni pred drugim golom.

21:13

21:07

21' - GOOOOOOL!

Vodi Bosna i Hercegovina, strijelac je Tahirović!

Dobio je loptu na 20-ak metara od gola, šutirao i prevario Kolomba, kojem je lopta prošla kroz noge.

Izvor: NFSBiH

21:07

21' - Nani preko gola

Napadač San Marina je šutirao sa distance, ali visoko preko prečke.

21:06

19' - Prijeti BiH!

Džeko se namještao na udarac, nije uspio da ga uputi, potom je odigrao za Tahirovića, čiji šut lako zaustavlja Kolombo.

21:04
Izvor: NFSBiH

21:03

16' - Crveni karton za San Marino!

Kapiten domaćih Golinući je srušio kao posljednji igrač odbrane Alajbegovića koji je krenuo ka golu, albanski arbitar Enea Jorđi mu je pokazao crveni karton!

21:00

13' - Džeko pored gola!

Prva prava prilika na utakmici. Alajbegović je dobro prošao po desnoj strani, odigrao povratnu lopti za Džeku koji je šutirao, ali tik pored stative.

20:54

8' - Loš udarac Džeke

Namjestio se kapiten BiH na udarac na vrhu šesnaesterca, iskosa sa desne strane, ali je veoma loše šutirao. 

20:51

4' - Žuti karton za Kontadinija

Faulirao je Kontadini Alajbegovića u zoni šuta i zaradio javnu opomenu.

20:46

1' - Počela je utakmica

20:40

Igrači dva tima izlaze na teren

Utakmica u Seravaleu uskoro počinje.

20:21

Očekivanja selektora Barbareza

"Imamo svoje planove i ideje i nadamo se da će one uroditi plodom. Hajde da ostavimo možda neko iznenađenje. Bez tri boda, utakmica u utorak nam neće toliko značiti", rekao je, između ostalog, selektor bh. tima Sergej Barbarez na konferenciji za novinare.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

20:00

Rezerve BiH

Osim čuvara mreže Hadžikića i Zlomislića, na klupi su još Mujakić, Košpo, Muharemović, Bajraktarević, Dedić, Gigović, Baždar, Šunjić, Memić i Katić.

19:58

Klupa San Marina

Na klupi domaćih nalaze se golmani Zavoli i Amići, te igrači Đokondi, Rosi, G. Kapićoni, Tosi, Salićoni, Pasolini, Đakopeti, Sensoli, Mularoni i Vali Kasadei.

19:47

BiH na 3/3 protiv San Marina!

Reprezentacija BiH je kroz istroriju igrala tri puta protiv San Marina i u svakoj od tih utakmica je trijumfovala - 4. juna i 8. oktobra 2005. godine, takođe u kvalifikacijama za Mundijal (1:3, 3:0), i 7. juna ove godine (1:0).

19:43

Za koga se odlučio Roberto Ćevoli?

SAN MARINO: Kolombo, Rikardi, Valentini, Ćevoli, Fabri, Zanoni, L. Kapićoni, Golinući, Berardi, Kontadini, Nani.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

19:41

Barbarez vjeruje 17-godišnjaku - Alajbegović u startnoj postavi!

Selektor Sergej Barbarez odlučio je da u startnu postavu za večerašnju utakmicu uvrsti Kerima Alajbegovića, koji će za 15 dana proslaviti 18. rođendan!

Evo kako izgleda prvih 11 BiH za meč u Seravaleu:

Vasilj, Burnić, Barišić, Radeljić, Gazibegović, Bašić, Alajbegović, Tahirović, Demirović, Džeko i Hajradinović.

Izvor: RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

19:37

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u SAD, Meksiku i Kanadi.

