Autor Dragan Šutvić

21 : 51 49' - Džeko ne pogađa Odbranio je Kolombo šut Džeke nakon jednog prekida, dok u nastavku akcije nije uspio da pogodi ni Radeljić.

21 : 50 Vidi opis UŽIVO SAN MARINO - BiH: "Zmajevi" vode, Tahirović je strijelac! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: NFSBiH Br. slika: 10 10 / 10

21 : 47 46' - Nastavljen je meč

21 : 47 Izmjena u BiH Umjesto Hajradinovića, na terenu je Bajraktarević.

21 : 41 Dobre vijesti iz Austrije Za "zmajeve" dobre vijesti dolaze iz Linca, gdje u prvom poluvremenu duela Austrije i Kipra nije bilo pogodaka. Na tabeli uživo, BiH ima pet bodova više u odnosu na Austrijance, uz meč više.

21 : 33 Kraj prvog dijela Završeno je prvo poluvrijeme, San Marino - BiH 0:1.

21 : 32 45+1' - Poništen gol BiH Postigli su "zmajevi" pogodak u završnici prvog dijela, ali se u ranijoj fazi napada Gazibegović nalazio u ofsajdu.

21 : 30 43' - Izblokiran Džeko! Odlično je prošao Alajbegović, uposlio Džeku, ali je udarac bh. kapitena izblokiran.

21 : 28 42' - Brani Vasilj! Odličan udarac je uputio Nani, ali je Vasilj bio spreman.

21 : 24 39' - Bez uzbuđenja u Seravaleu Mirno se igra u posljednjih nekoliko minuta, nema uzbuđenja ni pred jednim ni pred drugim golom.

21 : 07 21' - GOOOOOOL! Vodi Bosna i Hercegovina, strijelac je Tahirović! Dobio je loptu na 20-ak metara od gola, šutirao i prevario Kolomba, kojem je lopta prošla kroz noge. Izvor: NFSBiH

21 : 07 21' - Nani preko gola Napadač San Marina je šutirao sa distance, ali visoko preko prečke.

21 : 06 19' - Prijeti BiH! Džeko se namještao na udarac, nije uspio da ga uputi, potom je odigrao za Tahirovića, čiji šut lako zaustavlja Kolombo.

21 : 04 Izvor: NFSBiH

21 : 03 16' - Crveni karton za San Marino! Kapiten domaćih Golinući je srušio kao posljednji igrač odbrane Alajbegovića koji je krenuo ka golu, albanski arbitar Enea Jorđi mu je pokazao crveni karton!

21 : 00 13' - Džeko pored gola! Prva prava prilika na utakmici. Alajbegović je dobro prošao po desnoj strani, odigrao povratnu lopti za Džeku koji je šutirao, ali tik pored stative.

20 : 54 8' - Loš udarac Džeke Namjestio se kapiten BiH na udarac na vrhu šesnaesterca, iskosa sa desne strane, ali je veoma loše šutirao.

20 : 51 4' - Žuti karton za Kontadinija Faulirao je Kontadini Alajbegovića u zoni šuta i zaradio javnu opomenu.

20 : 46 1' - Počela je utakmica

20 : 40 Igrači dva tima izlaze na teren Utakmica u Seravaleu uskoro počinje.

20 : 21 Očekivanja selektora Barbareza "Imamo svoje planove i ideje i nadamo se da će one uroditi plodom. Hajde da ostavimo možda neko iznenađenje. Bez tri boda, utakmica u utorak nam neće toliko značiti", rekao je, između ostalog, selektor bh. tima Sergej Barbarez na konferenciji za novinare. Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

20 : 00 Rezerve BiH Osim čuvara mreže Hadžikića i Zlomislića, na klupi su još Mujakić, Košpo, Muharemović, Bajraktarević, Dedić, Gigović, Baždar, Šunjić, Memić i Katić.

19 : 58 Klupa San Marina Na klupi domaćih nalaze se golmani Zavoli i Amići, te igrači Đokondi, Rosi, G. Kapićoni, Tosi, Salićoni, Pasolini, Đakopeti, Sensoli, Mularoni i Vali Kasadei.

19 : 47 BiH na 3/3 protiv San Marina! Reprezentacija BiH je kroz istroriju igrala tri puta protiv San Marina i u svakoj od tih utakmica je trijumfovala - 4. juna i 8. oktobra 2005. godine, takođe u kvalifikacijama za Mundijal (1:3, 3:0), i 7. juna ove godine (1:0).

19 : 43 Za koga se odlučio Roberto Ćevoli? SAN MARINO: Kolombo, Rikardi, Valentini, Ćevoli, Fabri, Zanoni, L. Kapićoni, Golinući, Berardi, Kontadini, Nani. Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

19 : 41 Barbarez vjeruje 17-godišnjaku - Alajbegović u startnoj postavi! Selektor Sergej Barbarez odlučio je da u startnu postavu za večerašnju utakmicu uvrsti Kerima Alajbegovića, koji će za 15 dana proslaviti 18. rođendan! Evo kako izgleda prvih 11 BiH za meč u Seravaleu: Vasilj, Burnić, Barišić, Radeljić, Gazibegović, Bašić, Alajbegović, Tahirović, Demirović, Džeko i Hajradinović. Izvor: RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia