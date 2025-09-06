Izabranici Sergeja Barbareza probaće da dođu do četvrtog trijumfa.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras u Seravaleu traži četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za Mundijal 2026.
Izabranici Sergeja Barbareza će sa početkom u 20.45 časova gostovati San Marinu, protiv kojeg će imati priliku da nastave niz sjajnih rezultata u kvalifikacionoj grupi i u odličnom raspoloženju dočekaju utorak (9. septembar) i domaći susret sa selekcijom Austrije.
Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz San Marina uživo!
49' - Džeko ne pogađa
Odbranio je Kolombo šut Džeke nakon jednog prekida, dok u nastavku akcije nije uspio da pogodi ni Radeljić.
46' - Nastavljen je meč
Izmjena u BiH
Umjesto Hajradinovića, na terenu je Bajraktarević.
Dobre vijesti iz Austrije
Za "zmajeve" dobre vijesti dolaze iz Linca, gdje u prvom poluvremenu duela Austrije i Kipra nije bilo pogodaka.
Na tabeli uživo, BiH ima pet bodova više u odnosu na Austrijance, uz meč više.
Kraj prvog dijela
Završeno je prvo poluvrijeme, San Marino - BiH 0:1.
45+1' - Poništen gol BiH
Postigli su "zmajevi" pogodak u završnici prvog dijela, ali se u ranijoj fazi napada Gazibegović nalazio u ofsajdu.
43' - Izblokiran Džeko!
Odlično je prošao Alajbegović, uposlio Džeku, ali je udarac bh. kapitena izblokiran.
42' - Brani Vasilj!
Odličan udarac je uputio Nani, ali je Vasilj bio spreman.
39' - Bez uzbuđenja u Seravaleu
Mirno se igra u posljednjih nekoliko minuta, nema uzbuđenja ni pred jednim ni pred drugim golom.
21' - GOOOOOOL!
Vodi Bosna i Hercegovina, strijelac je Tahirović!
Dobio je loptu na 20-ak metara od gola, šutirao i prevario Kolomba, kojem je lopta prošla kroz noge.Izvor: NFSBiH
21' - Nani preko gola
Napadač San Marina je šutirao sa distance, ali visoko preko prečke.
19' - Prijeti BiH!
Džeko se namještao na udarac, nije uspio da ga uputi, potom je odigrao za Tahirovića, čiji šut lako zaustavlja Kolombo.
16' - Crveni karton za San Marino!
Kapiten domaćih Golinući je srušio kao posljednji igrač odbrane Alajbegovića koji je krenuo ka golu, albanski arbitar Enea Jorđi mu je pokazao crveni karton!
13' - Džeko pored gola!
Prva prava prilika na utakmici. Alajbegović je dobro prošao po desnoj strani, odigrao povratnu lopti za Džeku koji je šutirao, ali tik pored stative.
8' - Loš udarac Džeke
Namjestio se kapiten BiH na udarac na vrhu šesnaesterca, iskosa sa desne strane, ali je veoma loše šutirao.
4' - Žuti karton za Kontadinija
Faulirao je Kontadini Alajbegovića u zoni šuta i zaradio javnu opomenu.
1' - Počela je utakmica
Igrači dva tima izlaze na teren
Utakmica u Seravaleu uskoro počinje.
Očekivanja selektora Barbareza
"Imamo svoje planove i ideje i nadamo se da će one uroditi plodom. Hajde da ostavimo možda neko iznenađenje. Bez tri boda, utakmica u utorak nam neće toliko značiti", rekao je, između ostalog, selektor bh. tima Sergej Barbarez na konferenciji za novinare.Izvor: FS BiH, nfsbih.ba
Rezerve BiH
Osim čuvara mreže Hadžikića i Zlomislića, na klupi su još Mujakić, Košpo, Muharemović, Bajraktarević, Dedić, Gigović, Baždar, Šunjić, Memić i Katić.
Klupa San Marina
Na klupi domaćih nalaze se golmani Zavoli i Amići, te igrači Đokondi, Rosi, G. Kapićoni, Tosi, Salićoni, Pasolini, Đakopeti, Sensoli, Mularoni i Vali Kasadei.
BiH na 3/3 protiv San Marina!
Reprezentacija BiH je kroz istroriju igrala tri puta protiv San Marina i u svakoj od tih utakmica je trijumfovala - 4. juna i 8. oktobra 2005. godine, takođe u kvalifikacijama za Mundijal (1:3, 3:0), i 7. juna ove godine (1:0).
Za koga se odlučio Roberto Ćevoli?
SAN MARINO: Kolombo, Rikardi, Valentini, Ćevoli, Fabri, Zanoni, L. Kapićoni, Golinući, Berardi, Kontadini, Nani.Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Barbarez vjeruje 17-godišnjaku - Alajbegović u startnoj postavi!
Selektor Sergej Barbarez odlučio je da u startnu postavu za večerašnju utakmicu uvrsti Kerima Alajbegovića, koji će za 15 dana proslaviti 18. rođendan!
Evo kako izgleda prvih 11 BiH za meč u Seravaleu:
Vasilj, Burnić, Barišić, Radeljić, Gazibegović, Bašić, Alajbegović, Tahirović, Demirović, Džeko i Hajradinović.Izvor: RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u SAD, Meksiku i Kanadi.