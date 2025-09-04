logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albanac sudi "zmajevima" u San Marinu: Prije mjesec dana je bio u BiH

Albanac sudi "zmajevima" u San Marinu: Prije mjesec dana je bio u BiH

Autor Dragan Šutvić
0

Enea Jorđi, koji je sudio meč Zrinjski - Breidablik, delegiran je za glavnog arbitra na utakmici San Marino - BiH.

San Marino BiH ko sudi Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH u subotu (6. septembar) nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza će na stadionu Seravale (20.45) gostovati San Marinu, pa tako imaju sjajnu priliku da stignu do četvrte pobjede u isto toliko odigranih mečeva.

Evropska fudbalska federacija je odredila sudijsku postavu za ovaj meč. Arbitri dolaze iz Albanije, a predvodi ih Enea Jorđi, koji je nedavno boravio u Bosni i Hercegovini. Bio je, naime, 7. avgusta u Mostaru, dijelivši pravdu na susretu Zrinjskog i Breidablika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

U radu će mu pomagati Denis Redža i Ridiger Čokaj, dok je četvrti sudija Florijan Laca.

U VAR sobi će biti Krešnik Barjamaj i Judžin Džaja.

Podsjetimo, tri dana poslije duela sa San Marinom, bh. tim će u Zenici odmjeriti snage sa Austrijom, u jednom od presudnih mečeva za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

San Marino BiH fudbal Mundijal 2026 zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC