Albanac sudi "zmajevima" u San Marinu: Prije mjesec dana je bio u BiH

Enea Jorđi, koji je sudio meč Zrinjski - Breidablik, delegiran je za glavnog arbitra na utakmici San Marino - BiH.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH u subotu (6. septembar) nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza će na stadionu Seravale (20.45) gostovati San Marinu, pa tako imaju sjajnu priliku da stignu do četvrte pobjede u isto toliko odigranih mečeva.

Evropska fudbalska federacija je odredila sudijsku postavu za ovaj meč. Arbitri dolaze iz Albanije, a predvodi ih Enea Jorđi, koji je nedavno boravio u Bosni i Hercegovini. Bio je, naime, 7. avgusta u Mostaru, dijelivši pravdu na susretu Zrinjskog i Breidablika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

U radu će mu pomagati Denis Redža i Ridiger Čokaj, dok je četvrti sudija Florijan Laca.

U VAR sobi će biti Krešnik Barjamaj i Judžin Džaja.

Podsjetimo, tri dana poslije duela sa San Marinom, bh. tim će u Zenici odmjeriti snage sa Austrijom, u jednom od presudnih mečeva za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)