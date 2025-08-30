Barbarez prinuđen da pošalje još jedan naknadni poziv

Arjan Malić otpao zbog povrede, umjesto njega pozvan fudbaler Kelna.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač austrijskog Šturma, Arjan Malić, zbog povrede će propustiti okupljanje naše najbolje selekcije i utakmice sa San Marinom i Austrijom.

Umjesto njega, selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Jusufu Gazibegoviću. Desni bočni igrač Kelna je do sada za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 21 utakmicu.



"Zmajevi" će 6. septembra gostovati San Marinu, dok je 9.9. u Zenici na programu meč sa Austrijom. Podsjećamo, ovo je drugi naknadni poziv koji je Barbarez bio prinuđen da pošalje. Najprije je otpao Ifet Đakovac, a poziv je umjesto njega dobio Esmir Bajraktarević.