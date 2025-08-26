Austrijanci u Zenicu šalju najjači tim: Evo ko dolazi na duel sa "zmajevima!"

Selektor Ralf Rangnik objavio je spisak igrača za septembarski ciklus kvalifikacija za Mundijal 2026.

Izvor: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH će u septembru nastaviti kvalifikacije za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza, koji je prije nekoliko dana objavio spisak igrača za predstojeći kvalifikacioni ciklus, gostovaće 6. septembra ekipi San Marina, dok će tri dana kasnije na Bilinom polju dočekati Austriju.

Biće to jedan od presudnih duela u borbi za plasman na prvenstvo svijeta, a selektor austrijskog tima objavio je ovog utorka spisak reprezentativaca za taj meč.

Tako će u Zenicu doputovati:

- golmani Tobijas Laval (Genk), Patrik Penc (Brendbi) i Aleksander Šlager (Red Bul Salcburg);

- odbrambeni igrači David Alaba (Real Madrid), Samson Baidu (Lans), Kevin Danso (Totenhem), Filip Linhart (Frajburg), Filip Mvene (Majnc), Stefan Poš (Bolonja), Aleksander Pras (Hofenhajm) i Leopold Kverveld (Union Berlin);

- vezni igrači Krištof Baumgartner (Lajpcig), Florijan Grilič (Hofenhajm), Marko Grul (Verder), Konrad Lajmer (Bajern), Marsel Sabicer (Borusija Dortmund), Ksaver Šlager (Lajpcig), Romano Šmid (Verder), Alesandro Šepf (Volfsverger), Nikolas Zajvald (Lajpcig) i Patrik Vimer (Volfsburg);

- napadači Marko Arnautović (Crvena zvezda), Raul Floruč (Rojal Union Sen Žiloa), Mihael Gregorič (Brendbi), Andreas Vajman (Derbi Kaunti) i Nikolaus Vurmbrand (Rapid).

Inače, istog dana kada BiH gostuje San Marinu, Austrijanci će u Lincu odmjeriti snage sa Kiprom.

U dosadašnjem toku kvalifikacija BiH je iz tri utakmice osvojila devet bodova i nalazi se na prvom mjestu grupe H. Austrijanci imaju šest bodova iz dvije utakmice, dok su na šest bodova, ali iz četiri meča, trećeplasirani Rumuni. Kipar iz tri utakmice ima isto toliko bodova, dok San Marino na petom mjestu u dosadašnje četiri utakmice nije osvojio nijedan bod.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)