Barbarez objavio spisak za San Marino i Austriju: Selektor "zmajeva" pozvao dvojicu 18-godišnjaka!

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor BiH odredio je na koga računa za nastavak kvalifikacija za Mundijal 2026.

BiH spisak igrača za utakmice protiv San Marina i Austrije Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koje računa za septembarske mečeve kvalifikacija za Mundijal 2026 protiv San Marina (6. septembar) na gostujućem terenu i Austrije (9. septembar) pred domaćom publikom.

Nova imena u odnosu na ranija okupljanja su 18-godišnjaci Eman Košpo i Kerim Alajbegović, koji su ovog ljeta našli nove klubove.

Dosadašnji štoper juniorske selekcije Barselone preselio se u Fiorentinu, dok je krilni igrač Bajera prešao u tabor Salcburga.
Kompletan spisak čine:

- golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić;

- odbrambeni igrači Amar Dedić, Arjan Malić, Dženis Burnić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Adrian Leon Barišić i Eman Košpo;

- vezni igrači Ivan Šunjić, Amar Memić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović i Ifet Đakovac;

- napadači Edin Džeko, Ermedin Demirović, Samed Baždar i Luka Kulenović.

"Srećni smo zbog novog okupljanja jer svima nam je velika čast što smo dio reprezentacije. Pozvali smo 25 igrača među kojim ovog puta nema Ermina Bičakčića i Darija Šarića jer trenutno nemaju klub. U azgovorima su sa novim potencijalnim klubovima i vjerujem da to uskoro da riješe. Naravno, još uvijek zbog povrede ne možemo računati na Seada Kolašinca. Odlučili smo da na spisak uvrstimo dva mlada igrača kojim je ovo prvi poziv u seniorsku selekciju. Bitno nam je da osjete atmosferu i šta znači biti dio A reprezentacije a naravno, na njima je da pokažu šta znaju", riječi su selektora Barbareza.

Reprezentacija BiH je u dosadašnjem toku kvalifikacija za SP 2026 odigrala tri utakmice i ostvarila isto toliko pobjeda – protiv Rumunije (0:1), Kipra (2:1) i San Marina (1:0).

(mondo.ba)

