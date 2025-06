"Da uspješno odradimo San Marino, pa ćemo protiv Austrije uživati!" Barbarez: Da u septembar uđemo kao lideri grupe!

Selektor BiH najavio je sutrašnji meč sa San Marinom.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH u subotu igra treći meč u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Nakon osvojenih šest bodova (Rumunija 0:1, Kipar 2:1) u prva dva meča, izabranici Sergeja Barbareza će sa početkom u 15.00 časova, na "Bilinom polju", dočekati San Marino, autsajdera grupe.

Sve osim trijumfa "zmajeva" bila bi prvorazredna senzacija te su bh. fudbaleri apsolutni favoriti u ovom okršaju.

"Ovo je druga utakmica, otkako sam ja tu da smo favoriti, možda sada i veći nego smo bili protiv Kipra. To je novi momenat za nas jer smo uvijek igrali protiv boljih i morali smo da se orijentišemo na njihovu igru. Sada imamo u ovim kvalifikacijama četiri utakmice u kojima smo izraziti favoriti. 90% će se igra odvijati na njihovoj polovini, ali uvijek ima opreznosti. Koliko god San Marino bio slab, vidjećete da skoronikada ne ispucavaju loptu, stalno žele da igraju. Na to morate da se pripremite. Ideja je da stojimo visoko, da igramo intenzivno i da što probamo što prije da riješimo meč, ali i da postignemo što više golova uz dozu opreza", rekao je selektor Barbarez na konferenciji za novinare, osvrnuvši se kratko i na zdravstveni bilten.

"Nažalost, Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić neće biti spremni. Došli su sa malim poteškoćama iz Rijeke, čak se kod Stjepana malo i pogoršalo. Ostali su OK. Bili su intenzivni dani, možda najintenzivniji do sada. Bilo je nekih malo oštrijih duela, ali sve je to kako treba da bude. Bilo je muški", istakao je Barbarez, nastavivši:

"To je važno za naš proces, za naš plan. Nama se karijera ne završava sutra, nego želimo da ostanemo što duže. Važno je za te ciljeve. Ovo je najintenzivniji nivo treninga do sada. Konkurencija je postala jaka, svi vide da nas ima. Zato i ima 26 igrača i uvijek mora da se vodi računa o tome. Svaki trener može da poželi da ima konkurenciju, koliko štopera, bekova, veznih, napadača, za šta nam ko treba. Sve to spada u proces, ideju, viziju. Znam da niko ne može da opstane na svijetu ako nema viziju i dugoročni plan."

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Kapiten Edin Džeko propustio je par treninga, ali će, ističe Barbarez, biti na raspolaganju za sutrašnji duel.

"Edin je falio dva dana zbog leđa. Ljudi iz FK Sarajevo su uradili fenomenalan posao što se tiče terena, ali vremenske prilike su takve da je teren bio tvrd, koliko god bio natapan. Sedam-osam igrača su dobili žuljeve, njih par je imalo problem sa leđima, Edin je jedan. Od mene uvijek imaju slobodu da traže slobodan dan. Tako je bilo i sa Edinom, kroz razgovor smo rekli da odmori dan-dva, da dođe sebi, da odmori leđa. Danas je normalno trenirao, sutra je u kadru."

Revanš utakmica protiv San Marina igra se 6. septembra, pa tako BiH ima sjajnu priliku da sa maksimalnih 12 bodova dočeka Austriju, četiri dana kasnije u Zenici.

"Povoljna okolnost je što prvo igramo protiv San Marina i da onda uđemo protiv Austrije rasterećeni rezultata, priča, i da uživamo u toj utakmici, ako sve bude kako treba kroz ove dvije utakmice protiv San Marina. Želja mi je bila da u septembar uđemo kao lideri na tabeli i onda ćemo uživati", zaključio je Barbarez.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)