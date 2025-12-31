Arsenal pregazio Aston Vilu: "Tobdžije" čekaju titulu 22 godine

Arsenal pregazio u Londonu zahuktalu i trećeplasiranu Aston Vilu 4:1. Poslao je svima poruku.

Aston Vila bila je nedjeljama nepobjediva, "vezala" je 11 pobjeda do derbija protiv Arsenala, a onda je sinoć u Londonu pregažena, 4:1. Golom neizbježnog Olija Votkinsa u nadoknadi vremena ekipa Unaija Emerija nije dobila utjehu u teškom porazu, na terenu po svemu najboljeg tima u Engleskoj.

Poslije rezultata 0:0 na poluvremenu, Arsenal je deklasirao Vilu pogocima Gabrijela (48', poslije kiksa Emilijana Martineza), Martina Zubimendija (52'), Leandra Trosara (69') i Gabrijela Žezusa (78'). Tim trijumfom, "tobdžije" su odmakle trećeplasiranom gostu šest bodova, a drugoplasiranom Mančester sitiju pet, uz odigranu utakmicu više.

Arsenal čeka titulu još od 2004. godine, prošle sezone bio je drugi sa 10 bodova manje od šampiona Liverpula, ali u ovom trenutku je teško pretpostaviti da neko u kontinuitetu može da ga zaustavi. Bez obzira na jesenje buđenje Mančester sitija, koji će se svakako pitati o tituli.







