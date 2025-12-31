logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arsenal pregazio Aston Vilu: "Tobdžije" čekaju titulu 22 godine

Arsenal pregazio Aston Vilu: "Tobdžije" čekaju titulu 22 godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Arsenal pregazio u Londonu zahuktalu i trećeplasiranu Aston Vilu 4:1. Poslao je svima poruku.

arsenal pobijedio aston vilu Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Aston Vila bila je nedjeljama nepobjediva, "vezala" je 11 pobjeda do derbija protiv Arsenala, a onda je sinoć u Londonu pregažena, 4:1. Golom neizbježnog Olija Votkinsa u nadoknadi vremena ekipa Unaija Emerija nije dobila utjehu u teškom porazu, na terenu po svemu najboljeg tima u Engleskoj.

Poslije rezultata 0:0 na poluvremenu, Arsenal je deklasirao Vilu pogocima Gabrijela (48', poslije kiksa Emilijana Martineza), Martina Zubimendija (52'), Leandra Trosara (69') i Gabrijela Žezusa (78'). Tim trijumfom, "tobdžije" su odmakle trećeplasiranom gostu šest bodova, a drugoplasiranom Mančester sitiju pet, uz odigranu utakmicu više.

Arsenal čeka titulu još od 2004. godine, prošle sezone bio je drugi sa 10 bodova manje od šampiona Liverpula, ali u ovom trenutku je teško pretpostaviti da neko u kontinuitetu može da ga zaustavi. Bez obzira na jesenje buđenje Mančester sitija, koji će se svakako pitati o tituli.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arsenal Aston Vila Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC