Aston vila gazi sve redom: Nakon preokreta savladali i Čelsi

Aston vila stigla do 11. vezane pobjede.

Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Aston Vile pobijedili su večeras u Londonu domaći Čelsi sa 2:1, u utakmici 18. kola Premijer lige i tako ostvarili 11. uzastopnu pobjedu u svim takmčenjima.

Čelsi je poveo u 37. minutu golom koji je postigao Žoao Pedro, a preokret je režirao dvostruki strijelac Oli Votkins, golovima u 63. i 84. minutu. On je u 58. minutu ušao u igru.

Poslije osme uzastopne pobjede, a ukupno 12. u ligi, Aston Vila je treća na tabeli sa 39 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Mančester sitija i tri boda manje od vodećeg Arsenala.

Čelsi je pretrpio peti poraz u prvenstvu i peti je na tabeli sa 29 bodova.

U sljedećem kolu Aston Vila će 30. decembra u Londonu igrati protiv Arsenala, a Čelsi će dočekati Bornmut.