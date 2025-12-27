"Niko nije smio da zna zašto trčim u toalet": Bivši igrač Junajteda lagao sve, a onda se bolest pogoršala

Daren Flečer godinama krio da ima hroničnu bolest koja mu je godinama pravila pakao od života.

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čuveni vezista Mančester junajteda Daren Flečer (41) doživio je da gleda sa tribina svoje sinove blizance u prvom timu kluba za koji je igrao. Vezista Tajler Flečer (18) i njegov rođeni brat Džek, koji igra na ofanzivnijoj poziciji, bili su u zapisniku "crvenih đavola" u pobjedi protiv Njukasla 1:0 na Old Trafordu.

Džek Flečer čak je i zaigrao od 46. minuta ušavši u igru umjesto Mejsona Maunta, dok je njegov brat Tajler odgledao cijeli meč sa klupe. Nedaleko od njih, na tribinama je bio i ponosni otac Daren, koji je odigrao više od 300 utakmica za Junajted, a sada je trener selekcije kluba do 18 godina.

Bivši škotski fudbaler Daren Flečer ponikao je u Junajtedu poput svojih sinova. Igrao je za "Đavole" od 1995. godine i dolaska iz rodne Škotske i u klubu je proveo čak 20 godina. U prvi tim je ušao 2002, bio njegov član do 2015. i uz srpskog asa Nemanju Vidića osvojio pet titula, FA Kup, Ligu šampiona 2008. godine...

"Trčao sam u toalet, gubio mnogo krvi"

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Flečer je u prvom timu Junajteda prošao i liječenje od iscrpljujuće bolesti koja je poremetila više od tri godine njegove karijere. U toku 2011. godine dijagnostikovana mu je hronična bolest crijeva, ulcerozni kolitis. Bio je podvrgnut operaciji, ali se nakon nje uspješno vratio fudbalu.

"Možete trčati u toalet 10, 20, 30 puta dnevno i gubiti mnogo krvi. Završio sam u bolnici nekoliko puta, na infuziji. Operacija mi je omogućila da danas budem ovdje. Veoma sam srećan", rekao je on poslije izlečenja.

Flečer je prvi put primijetio problem 2008. godine, ali tek dvije godine kasnije bolest je počela ozbiljno da utiče na njegov život i karijeru.

"Sjećam se da sam, kada mi je prvi put postavljena dijagnoza, bio prilično nonšalantan. Sada, kada pogledam za sobom, shvatam da je to bilo prilično nezrelo. Ipak, kao profesionalni fudbaler koji igra u Premijer ligi za Mančester junajted, osjećao sam se kao da sam na vrhu svijeta, kao da sam nedodirljiv. Ćutao sam do 2011. ili 2012. godine, jer to nije nešto o čemu se obično govori. Takvi su simptomi ulceroznog kolitisa. Moja uža porodica i prijatelji su znali, ali niko drugi u klubu nije".

"Izmišljao sam razloge zašto ne treniram"

"Bilo mi je teško, izmišljao sam priče o razlozima zašto nisam na treningu, zašto izgledam loše, zašto se loše osjećam, zašto stalno jurim u toalet. U suštini, lagao sam ljude u lice. Kada sam počeo da pričam o tome i kada je to postalo javno, bilo je ogromno olakšanje, to je bila najbolja stvar koju sam uradio".

Već krajem sezone 2010/11 igrao je sve manje, a naredne sezone je nastupio samo 10 puta. Krajem 2011. saopšteno je da će odsustvovati "na neodređeno". Operisan je 2013. godine.

"Operacija je bila uspješna, sada sam bolje. Živim normalnim životom. Sada ne mogu da imam pogoršanje bolesti. Neću imati epizode u kojima se iznenada ozbiljno razbolim, završim u bolnici ili doživim slom. Imam rutinu koje se držim i ona funkcioniše. Ne postoje garancije kod operacije, ali mi je ona omogućila da se vratim igranju za Mančester junajted i da se osjećam sjajno", govorio je on početkom 2014.

Sinovi igraju za Junajted, nije mogao s njima ni u park

Flečer se vratio na teren u pobjedi Junajteda od 3:0 protiv Aston Vile 15. decembra 2013. i nastupio je u sedam od narednih 12 utakmica. Na vrhuncu bolesti, Škot je jedva mogao da napusti sopstveni dom, ali nikada nije izgubio nadu da će nastaviti karijeru.

"Imam malu djecu i čak je i pokušaj da budem otac bio veoma težak. Komplikovano mi je bilo da radim jednostavne stvari, poput odlaska sa djecom u park ili gledanja kako igraju fudbal. Ali uvijek sam vjerovao da ću se vratiti nastupima. Iako su me doktori i specijalisti upozoravali da postoji realna mogućnost da više nikada ne igram, nikada nisam prihvatio takav način razmišljanja".

"Da sam to prihvatio, možda danas ne bih sjedio ovdje. Iako sam bio spreman da prestanem da igram zbog svog zdravlja, imao sam sreću da saznam da igranje fudbala nije uzrokovalo moju bolest", kazao je Flečer za Bi-Bi-Si.