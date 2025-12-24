Junajted ima spisak od osam pojačanja: Tu je i fudbaler za kog niko ne zna da ima hrvatske korijene

Mančester junajted spreman da dovede zadnjeg veznog i da tako popravi utisak.

Izvor: Joăo Bravo/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester junajted je tokom ljeta potrošio ozbiljan novac na pojačanja, međutim to nije bilo dovoljno da bi se rezultati drastično popravili, tako da se tokom zime očekuje doselekcija. Preciznije, najvažnije je dovesti novog igrača u veznom redu i Junajted je napravio uži spisak od osam fudbalera koji prati.

Biće teško bilo koga od njih dovesti na zimu, možda će morati da se strpe do ljeta, ali interesantno je vidjeti koji su to fudbaleri zanimljivi Mančester junajtedu, kao i da li će podići kvalitet na viši nivo.

Na listi potencijalnih pojačanja su Konor Galager iz Atletiko Madrida, Karlos Baleba iz Brajtona, Elijot Anderson iz Notingem foresta, Adam Vorton iz Kristal palasa, Tajler Adams iz Bornmuta, Anđelo Štiler iz Štutgarta, Tajler Adams iz Bornmuta, Žoao Gomeš iz Vulverhemptona i Ruben Neveš iz Al Hilala.

Za svakog od njih Junajted će morati da plati veliki novac, posebno za Balebu koga Brajton cijeni i na preko 120 miliona evra, što bi bio veliki udarac po budžet kluba sa "Old Traforda".

Kao nešto jeftinije rješenje spominje se Adam Vorton iz Kristal palasa, engleski fudbaler za koga mnogi kažu da podsjeća stilom igre na Serhija Busketsa, dok bi najpovoljniji možda mogao da bude Anđelo Štiler iz Štutgarta. Radi se o reprezentativcu Njemačke koji je i ljetos bio zanimljiv klubovima poput Real Madrida, a koji je na iznenađenje svih ostao ipak u Njemačkoj, čekajući "sigurniju" ulogu u timu.

Interesantno je da je ovaj fudbaler s majčine strane Hrvat, što se tek nedavno saznalo za njega, čak i jezik razumije. To je bilo teško pogoditi na osnovu njegovog prezimena i mjesta rođenja, ali su "vatreni" tu možda propustili šansu da igra za njih.