Ozbiljna povreda kapitena: Mančester Junajted u velikom problemu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Bruno Fernandeš biće van terena najmanje mjesec dana što je veliki problem za Mančester junajted koji je već ostao bez Brajana Mbeuma.

Bruno Fernandeš povrijeđen Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Mančester junajted moraće bez kapitena najmanje mjesec dana. Težak udarac za Rubena Amorima i cijelu ekipu koja se već nalazi u teškoj situaciji. Do povrede je došlo u duelu sa Aston vilom kada je sam tražio da izađe sa terena što je bio znak da nešto nije u redu.

Portugalski fudbaler biće van terena dugo i to će napraviti dodatne muke Amorimu. Najbolji igrač tima Brajan Mbeumo je na Afričkom kupu nacija sa reprezentacijom i ni njega neće biti nekoliko nedjelja. Sada i bez Brune, situacija se dodatno komplikuje. Kod ovakvih povreda tetive period oporavka je između četiri i šest nedjelja.

Moraće nekako da pronađu rješenje za izlazak iz krize u kojoj se nalaze. Junajted je u posljednja četiri kola upisao jedan trijumf, dva remija i poraz i sada će bez dvojice bitnih igrača imati još teži zadatak. Slijedi duel sa Njukaslom.

