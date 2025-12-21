logo
Mančester junajted naišao na nezaustavljivu silu: 111 godina engleski velikan nije ovako gazio

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Mančester junajted doživio poraz i na gostovanju Aston vili, koja učestvuje u šampionskoj trci sa Arsenalom i Mančester sitijem

Aston vila pobijedila Mančester junajted Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Napadač Aston vile Morgan Rodžers dao je dva spektakularna gola u pobjedi protiv Mančester junajteda kod kuće, 2:1. Maestralni napadač u 46. minutu je najprije akrobatski prihvatio loptu kraj lijeve aut-linije, ušao sa njom u kazneni prostor i pocepao malu mrežu u suprotnom uglu. Tako je donio vođstvo 1:0, a i 57. minutu je slično pogodio, samo iz nekoliko metara bliže pozicije golu.

Širio je ruke slaveći golove, dao ih je četiri u posljednja dva meča, saigrači su ga "krunisali" tokom proslave... I zaista igra kraljevski, pun je samopouzdanja, a njegov menadžer Unai Emeri skidao je jaknu slaveći pogotke. Za to vrijeme, Junajted je prolazio kroz teške trenutke, posebno mladi defanzivac Leni Joro (20), koji će pamtiti gostovanje Vili po košmaru.

Aston vila čekala 111 godina

Junajted je u nevrijeme naišao na Aston vilu, koja je prvi put od 1914. godine u najvišem rangu "vezala" 10 uzastopnih pobjeda. Povrh toga, veliki Mančester junajted već tradicionalno nije uspješan na gostovanjima, jer je od ljeta 2021. pobijedio samo jednom van kuće tim iz "Top 4" pozicije na tabeli. Vila nije bila tim na kojoj će popravljati tu statistiku.

Uz moćnog Rodžersa (23), koji već sezonu i po gazi rivale u dresu Aston vile, Emerijev tim sada ima samo tri boda manje od lidera Arsenala, dok je Junajted na sedmoj poziciji pred naredno, božićne kolo tokom posljednjeg vikenda u 2025. godini.



Standings provided by Sofascore

Pogledajte kako je Aston vila savladala Junajted:

