Defanzivac iz Premijer lige pokazao užasnu povredu koju je zadobio protiv Totenhema

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Luka Dinj je bio bijesan zbog reakcije sudije, a kako i ne bi? Pogledajte njegovu nogu.

Luka Dinj pokazao posjekotinu sa utakmice Totenhem Aston Vila Izvor: EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL

Defanzivac Aston Vile Luka Dinj je nakon meča sa Totenhemom pokazao stravičnu posjekotinu na nozi koju je dobio poslije duela sa Kevinom Dansom, defanzvicem Totenhema. Još tokom meča je Dinj bio bijesan jer Danso nije dobio ni žuti karton za svoj start.

Start se desio u drugom poluvremenu meča Premijer lige kada je Dinj pao u kaznenom prostoru i previjao se od bolova. Nije dosuđen penal, Aston Vila je ipak pobijedila 2:1, ali je Francuz bio bijesan. Iskalio je svoju frustraciju na četvrtom sudiji: 

Videlo se kako je svašta rekao Entoniju Tejloru koji je bio četvrti sudija meča, a poručivao mu je da pogleda zglob koji mu je Danso povredio.Posle utakmice se oglasio na instagramu gde je pokazao fotografiju svoje povrede koja je postala viralna na internetu,.

Pre starta koji ga je izbacio iz igre asistirao je za gol Emilijana Buendije za konačnih 2:1, pa je tako polako Aston Vila počela da izlazi iz krize u kojoj je bila na početku sezone. Pogledajte sliku njegove povrede:

Izvor: Instagram/Lucas Digne

Totenhem Aston Vila fudbal

