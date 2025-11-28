logo
"Mirni Švajcarci" se tukli s policijom u Birmingemu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte strašne scene na "Vila parku" gdje su se sukobili navijači Jang Bojsa i policija.

tuca navijaca jang bojsa i policije u ligi evrope Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Aston Vila je pobijedila Jang Bojs 2:1 u petom kolu ligaške faze Lige Evrope, međutim poslije utakmice niko neće pričati o vrhunskoj formi dvostrukog strijelca Donijela Malena - nego o haosu koji su napravili gostujući navijači na "Vila parku" zbog kog će sigurno i UEFA morati da reaguje.

Počelo je prvo bacanjem plastičnih čaša, čak su i Malena pogodili u glavu i posjekli ga, nastavilo se bakljama koje su poletjele na teren, da bi potom poslije drugog gola Malena koji je slavio pred "ultrasima" Jang Bojsa došlo do nemilih scena.

Gostujući navijači su krenuli da "skaču" sa tribine i da se tuku sa policijom, tako da je nekoliko minuta potrajala pauza dok pripadnici organa reda pokušavali da ih umire, dok su ih gađali pokidanim stolicama. Bilo je povrijeđenih, bilo je i privedenih, a tek kada je kapiten Loris Benito otišao da ih umiri došlo je do nastavka utakmice.


UEFA se nije oglašavala na ovu temu do sada, ali nema sumnje da je istraga u toku i da će izgrednici biti kažnjeni u najskorije vrijeme, a to nimalo neće biti prijatno za "mirne Švajcarce".


Vila inače ostaje u vrhu tabele sa 12 bodova, a Jang Bojs je sa šest "ispod crte" za proljeće u Ligi Evrope.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Bruno Duarte gol protiv Steaue
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO) 

Tagovi

Jang Bojs Liga Evrope Aston Vila tuča navijači

