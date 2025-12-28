logo
"Alkaraz je najbolji teniser koga je svijet vidio": Ove riječi odjekuju planetom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Američki trener Rik Mejsi potpuno je zaboravio na apsolutni rekord i dostignuća Novaka Đokovića, za njega je titulu najboljeg zaslužio samo jedan.

Za Rika Mejsija je Alkaraz najbolji svih vremena Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ni Novak Đoković, ni Rafael Nadal, ni Rodžer Federer, niko od članova "velike trojke" nije najbolji teniser u istorijiprema mišljenju Amerikanca Rika Mejsija. Poznati stručnjak koji je "stvorio" sestre Vilijams kaže da je Karlos Alkaraz najbolji teniser ikada koji je uzeo reket u ruke.

Ne govori samo o rezultatima i nekim rekordima koje je poobarao sa dvadeset dvije godine, već u obzir uzima pritisak i očekivanja pod kojima igra od samog početka karijere. Takođe, smatra da je njegov stil igre ono što čini svaki njegov meč uzbudljivijim i atraktivnijih od ostalih igrača na ATP turu.

"Za svoje godine, španski mađioničar je najbolji igrač u istoriji koji je ikada držao reket u rukama i to je neosporno. On je zaista toliko velik jer je na svojim plećima nosio čitavu težinu odgovornosti. Svaki igrač ima svoj identitet. Karlos igra tenis kao niko drugi. Udara snažno, napada, plasira loptu i probija teren. Seče, rotira, ubrzava i skraćuje poene. Izbacuje rivale iz ravnoteže, tjera ih da drhte i završava posao. Osmjehuje se, trči bez prestanka, pogađa maestralne udarce i na kraju osvaja Grend slem", rekao je Mejsi.

Rekordi Karlosa Alkaraza

Mladi Španac ima šest grend slem titula, a tek je u ranim dvadesetim. Po dvije titule je osvojio na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu, dok jedino na Australijan Openu nije stigao do trofeja. Alkaraz je postao najmlađi svjetski broj 1 u istoriji tenisa sa 19 godina, 4 mjeseca i 6 dana. 

Takođe, najbrže je stigao jubilarnih 10 titula u muškom tenisu, dok je do magične brojke 20 stigao sa 21 godinom. Naravno, do nekih uspjeha jeste stigao prije "velike trojke", ali čini se da je previše rano proglasiti ga najboljim svih vremena kada su se Rafael Nadal i Rodžer Federer penzinisali sa 22, odnosno 20 velikih titula, dok je Đoković apsolutni rekorder sa 24.

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Rik Mejsi

