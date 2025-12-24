"Dao sam dušu Karlosu": Ferero otvorio dušu poslije rastanka, nikako ne može da preboli

Bivši trener Karlosa Alkaraza Huan Karlos Ferero otkrio je kako se osjeća nakon što je prekinuo saradnju sa najboljim teniserom svijeta.

Teniski svijet potresla je vijest o promjeni trenera Karlosa Alkaraza. Nakon što je odigrao sjajnu sezonu, osvojio dva grend slema - Rolan Garos i US open - odlučio je da zamijeni Huana Karlosa Ferera. Tandem koji je dugo godina zajedno na turnirima, preciznije od 2019, više neće sarađivati. Razlozi se neprestano pojavljuju, a bivši teniser otkrio je i svoje viđenje situacije.

Zašto su se rastali Huan Karlos Ferero i Karlos Alkaraz, sad već bivši trener, pokušao je da objasni: "Pa, da vidimo... sve je izgledalo dobro. Istina je da kada se godina završi, određene stvari u vezi sa ugovorima treba preispitati. I kao i sa svakim novim ugovorom, gledajući unaprijed za sljedeću godinu, bilo je određenih stvari oko kojih se nismo slagali. Kao i sa svim ugovorima, jedna strana vuče u jednom pravcu, a druga u drugom", započeo je Ferero za špansku Marku.

"Karlosov tabor razmišlja o tome šta je najbolje za njega, a moj razmišlja o tome šta je najbolje za mene. Bilo je određenih pitanja oko kojih se obje strane nisu slagale. Možda su mogla biti riješena da smo sjeli da razgovaramo, ali na kraju nismo i odlučili smo da ne nastavljamo. To se zaista i dogodilo. Postoje tačke o kojima neću detaljno govoriti, ali smo se oko njih nismo slagali i na kraju smo krenuli svojim putevima."

Pokušao je novinar Marke da pređe na vedrije teme, pa je upitao Ferera da li bi uskoro mogao da se bavi golfom, kao većina tenisera u penziji. Španac je bio izričit: i dalje razmišlja o poslu i šestogodišnjoj saradnji sa mladim teniserom.

"Mislim da nam je možda oboma potrebno malo vremena da potpuno prebolimo ovaj raskid. Nije tako lako. Trenutno me boli. Ovakve veze je teško završiti preko noći. I mora postojati period tugovanja. I prije svega pretpostavljam da će boljeti i kada ga budem vidio kako igra na turnirima. Mnogo zajedničkih iskustava tu dolazi do izražaja. Mislim da će trebati vremena", ispričao je trener.

Mnogo se govorilo o razlogu rastanka dvojice tenisera, ono što je najviše zaboljelo Ferera bio je razlog koji je okarakterisan kao najvažniji - novac.

"Finansijski aspekt je pokrenuo, ali od malih nogu sam pokazao da to nije najvažnija stvar za mene. Pričalo se da sam tražio više i istina je da su uvijek bili veoma izdašni, sa veoma visokim procentom, za one rane godine kada sam bio toliko uključen u to. I cijenim to. Na kraju, pokušao sam da jasno stavim do znanja da finansijsko pitanje nije bio jedan od problema, niti je to bio razlog zašto sam bio u ovom projektu."

"Dao sam dušu u ovaj projekat. Uložio sam maksimalno vrijeme, mnogo volje, mnogo rada i na kraju sam veoma zahvalan zbog postignutog. Kada smo počeli imao je 15 godina, vidio sam koliko je tako dobar, koliki je njegov potencijal, ali nikada ne znaš dokle može da stigne. Zato mora da se uloži maksimum i meni je savjest mirna."

Da li su se Ferero i Alkaraz čuli poslije rastanka?

Saradnja između legendarnog tenisera i buduće zvijezde brzo je prekinuta, iako Alkaraz tvrdi da sve razumije i da je lako odlučio da promijeni trenera, Ferero ne izgleda tako samouvjereno. Ipak, tandem od rastanka saradnje nije u kontaktu.

"Razgovarao sam sa njim prije toga da ga pitam da li je svjestan svega i on je rekao da jeste. Od tada sam razgovarao sa ljudima sa kojima je trebalo da razgovaram. Njega sam izostavio jer sam razumio da je svjestan svega. Ako ne bismo mogli da postignemo dogovor, pa, njegovi ljudi bi se brinuli o njemu, a ja bih se brinuo o svojima. Normalno je da je on na svojoj strani, naravno."

Ferero je napustio i "WhatsApp" grupu: "Stvari su takve kakve jesu. Kada sam se oprostio od svih, kada je potvrđeno da ne nastavljamo, oprostio sam se od svih. Kasnije mi je svako od njih ponaosob poslao poruku i cijenim to."

Da li će Ferero biti trener Janika Sinera?

"To je nešto o čemu bih morao da razmislim. Oni su izvanredni igrači, ali kao što sam već rekao, nije vrijeme da razmišljam o nečemu takvom i kažem da ili ne. Sada je vrijeme da prebrodim ovaj težak period jer i dalje svaki dan mislim na Karlosa, a nije vrijeme da razmišljam o drugima", rekao je Španac.