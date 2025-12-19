"Ne mislim da će me zvati za trenera": Nadal iskren o Alkarazu, zna ko može da zamijeni Ferera

Teniski trener Toni Nadal analizirao je odluku Karlosa Alkaraza.

Iskusni trener Toni Nadal govorio je o situaciju u kojoj se našao jedan od najboljih tenisera svijeta Karlos Alkaraz. Mladi Španac ostao je bez trenera Huana Karlosa Ferera, potom dao novu ponudu, pa je odluka o daljoj saradnji i dalje u vazduhu. U slučaju da dogovor ne bude postignut, da li bi možda Toni Nadal mogao biti novi šef štaba velike zvijezde? On smatra da ne.

"Bio sam veoma zahtjevan prema svom bratancu kada je bio mlad, ali kada je odrastao, prebacio sam svu odgovornost na njega. Od 18. godine sam mu govorio da radi šta god želi. Da li je želio da izađe ili ne, bio je njegov problem - što ne znam da li je bilo isto sa Huanom Karlosom Fererom. Na terenu sam pomagao Rafaelu. Van terena, to je njegova odluka", prokomentarisao je Toni Nadal u emisiji "El Larguero".

"Sada igrač ima mnogo više kontrole nego ranije. Ne znam šta je bolje, ali situacija je drugačija. Mislim da nije zdravo ako je bilo problema sa njegovom porodicom", prokomentarisao je Toni Nadal pratnju Karlosa Alkaraza.

Međutim, ono što je Nadal istako kao još jednu od stavki jeste činjenica da nije bio plaćen: "Postojao je još jedan uslov jer me Rafael nije plaćao, tako da sam mogao da kažem šta god želim. Na kraju, ako je došlo do problema, to je bilo iz nekog razloga koji ne znam. Rafa me nikada nije platio, ali nisam ispaštao jer sam imao poslove sa braćom", rekao je.

Da li će Toni Nadal biti u timu Karlosa Alkaraza?

Na pitanje da li sebe vidi u timu Karlosa Alkaraza, Toni Nadal je bio vrlo iskren: "Ne mislim da će mi Alkaraz ponuditi posao, ima dobre ljude oko sebe. Pretpostavljam da će se njegov otac malo više uključiti i više angažovati."

Pretpostavlja Nadal ko bi mogao da ima veliku ulogu u timu Španca: "Samjuel Lopez je takođe dobar trener i želim Huanu Karlosu sve najbolje. Definitivno bih volio da budem u njegovom timu, ali sam siguran da može pronaći mnogo bolje ljude od mene", zaključio je Toni.