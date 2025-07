Toni Nadal neće trenirati Zvereva: "On ima mentalni problem!"

Aleksandar Zverev neće početi saradnju sa Tonijem Nadalom, da li je Boris Beker pravo rješenje?

Izvor: Chryslene Caillaud / Pznews / PsnewZ / Profimedia

Iako je najavljeno kao bombastična vijest da će Toni Nadal biti prvi trener trećeg tenisera svijeta Aleksandra Zvereva, to se ipak neće dogoditi. Iskusni teniski stručnjak ima previše obaveza u akademiji Rafaela Nadala, te nije sve uspio a uskladi sa obavezama Nijemca koji želi konačni iskorak i osvajanje prvog grend slema u karijeri.

Toni Nadal je već govorio o problemima sa kojima se suočava Zverev i smatra da mora puno da radi na mentalnom planu.

"On ima mentalni problem. Pogledajmo prošlu godinu i meč sa Karlosom Alkarazom na Rolan Garosu kada je dobio treći set i krenuo četvrti... To je bio momenat kada je saznao kakav je protivnik Alkaraz, sjajan igrač. U tom momentu je sva pažnja usmjerena ka vama, a Zverev u prvom gemu četvrtog seta ima problema sa svojim timom, raspravlja se i za 10 minuta je bilo 4:0 ili 4:1 za Karlosa. To se dešava. Ne želim da pričam loše o Zverevu, cijenim ga, samo to mora da se promijeni. On kada mijenja, mijenja sve. Igrao je bolje ranije, pamtim mečeve sa Nadalom i Federerom. Ako hoće da pobjeđuje i osvaja Grend slem titule, moraće da radi na psihi i svom mentalitetu. Može da pobjeđuje, a to je sve mentalna stvar", objasnio je Toni Nadal.

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsjetio je na težak poraz na Rolan Garosu, da bi potom bio eliminisan na samom startu Vimbldona, što je bio znak da je vrijeme za korjenite promjene.

"Zašto je gubio na Rolan Garosu? Zašto je u finalu Australijan opena protiv Sinera imao 40:0 i igrao bez hrabrosti? Nije to lako, ali mislim da može da pobjeđuje. On je treći teniser na svijetu. Moraće da radi naporno i to na onim dijelovima igre koji mu nisu jača strana", poručio je iskusni Španac.

Zverev poput Stefanosa Cicipasa uvijek u svom stručnom štabu ima članove porodice koji vrše veliki uticaj na njega. U nekom momentu se spominjao Boris Beker kao njegov potencijalni trener, ali do dogovora nije došlo.

Nijemac je ranije već radio sa Ivanom Lendlom, Huanom Karlosom Fererom, Davidom Fererom i Serhijem Brugerom, ali uglavnom njegovi treneri rade pod prismotrom oca i brata Saše Zvereva.

"Najvažnije pitanje je šta Saša želi. Da li je zadovoljan drugim mjestom na svijetu? Da li je zadovoljan odličnom karijerom koju je imao do sada? Ili želi da sve okrene naopačke", rekao je Beker nedavno i jasno svima stavio do znanja da će Zverev morati da napravi radikalne promjene u svom stručnom štabu ukoliko želi da izađe iz sjenke Sinera, Đokovića i Alkaraza.

