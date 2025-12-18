Evo zašto je puklo između Karlosa Alkaraza i Huana Karlosa Ferera: Niko nije htio da popusti

Neočekivan rastanak Karlosa Alkaraza sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosem Fererom.

U srijedu je odjeknula vijest da je prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz raskinuo saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosem Fererom. Sve što je osvojio u dosadašnjoj karijeri duguje upravo Fereru koji je odbio da trenira neka od velikih imena jer je prepoznao veliki talenat kod momka iz Mursije. Rizik se isplatio, stigli do samog vrha, a sada je isplivao razlog njihovog šokantnog rastanka.

Kako prenose strani mediji, spor je nastao u pregovorima o novom ugovoru Ferera, pa je donijeta odluka da svako nastavi svojim putem. Dva dana su trajali pregovori, međutim, dvije strane nisu uspjele da se dogovore, pa je ozvaničen prekid sedmogodišnje saradnje.

Ferera će zamijeniti Samjuel Lopez koji je takođe dugo u stručnom štabu Španca, a ova velika promjena definitivno nije došla u pravom momentu. Alkaraz je uzdrman pred Australijan Open koji očajnički želi da osvoji jer je to jedini grend slem koji nema u svojoj kolekciji.

Fererova poruka sve otkrila

Između redova se moglo pročitati da je Huan Karlos Ferero želio da nastavi saradnju, ali da to nije bilo moguće. Neki mediji prenijeli su vijest da je bio u svađi sa ostatkom stručnog štaba, ali spekulacije je mnogo.

"Volio bih da sam mogao da nastavim saradnju s tobom. Uvjeren sam da lijepe uspomene i dobri ljudi uvijek nađu način da se ponovo sretnu", poručio je Ferero i dodao:

"Hvala, Karlose, na povjerenju, trudu i na tome što si svojim načinom takmičenja učinio da se osjećam tako posebno. Želim ti sve najbolje. I na profesionalnom i na ličnom planu. Hvala i cijelom timu što mi je tokom svih ovih godina olakšavao posao. Sa vama sam naučio da posao nisu samo zadaci i rezultati, već i ljudi koji hodaju uz tebe. Svako od vas ostavio je trag u meni koji neću zaboraviti", napisao je Ferero i dodao da se nada da će Alkaraz nastaviti da niže uspjehe.

Šta je rekao Alkaraz?

Emotivni Karlos Alkaraz podijelio je oproštajnu poruku na društvenim mrežama... "Veoma mi je teško da napišem ovu objavu... Poslije više od sedam godina zajedno, Ferero i ja smo odlučili da stavimo tačku na našu zajedničku etapu kao trener i igrač", napisao je Karlitos na Instagramu: "Hvala ti što si sve snove iz djetinjstva pretvorio u stvarnost. Krenuli smo ovim putem kada sam bio tek klinac, a tokom svih ovih godina bio si uvijek uz mene na nevjerovatnom putovanju, na terenu i van njega. I neizmjerno sam uživao u svakom koraku s tobom".

Istakao je da su došli do trenutka kada putevi moraju da im se razdvoje, i da mu je ako ništa drago što se to dogodilo kada su na vrhu, dodavši da je Ferer učinio da raste kao sportista i čovjek.

"Sada dolaze vremena promena za obojicu, nove avanture i novi projekti. Ali siguran sam da ćemo se s njima suočiti na pravi način, dajući najbolje od sebe, kao što smo uvijek radili. Uvijek zajedno, u plusu. Od srca ti želim sve najbolje u svemu što dolazi. Ostajem spokojan znajući da ništa nismo ostavili nedorečeno, da smo jedno drugom dali sve", zaključio je Alkaraz.

