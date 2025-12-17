logo
Karlos Alkaraz je ipak otjerao Huana Karlosa Ferera

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Karlos Alkaraz je ipak otjerao Huana Karlosa Ferera i nisu se rastali na dobar način.

Alkaraz otpustio trenera Ferera Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Teniska vijest godine stigla je na samom njenom kraju - Karlos Alkaraz se rastao sa trenerom Huanom Karlosom Fererom. Kako i zbog čega, nikome još nije sasvim jasno, međutim neke stvari su nam možda "natuknute" u samim objavama tenisera i njegovog doskorašnjeg trenera.

Iako se Alkaraz emotivno oprostio od Ferera, zahvalio mu se na saradnji i poručio da mu je žao što moraju da se rastanu, istina je da je ipak bilo nekih problema zbog kojih je otpustio trenera.


U obraćanju Huana Karlosa Ferera vidi se da mu nije milo što se rastaju: "Volio bih da sam mogao da nastavim saradnju s tobom. Uvjeren sam da lijepe uspomene i dobri ljudi uvijek nađu način da se ponovo sretnu", poručio je trener koji je Alkaraza uzeo pod svoje još prije sedam godina.

"Hvala, Karlose, na povjerenju, trudu i na tome što si svojim načinom takmičenja učinio da se osjećam tako posebno. Želim ti sve najbolje. I na profesionalnom i na ličnom planu. Hvala i cijelom timu što mi je tokom svih ovih godina olakšavao posao. Sa vama sam naučio da posao nisu samo zadaci i rezultati, već i ljudi koji hodaju uz tebe. Svako od vas ostavio je trag u meni koji neću zaboraviti", napisao je Ferero i dodao da se nada da će Alkaraz nastaviti da niže uspjehe.

Za sada niti jednom nije djelovalo da postoje trzavice između Alkaraza i Ferera, čak ni na samim mečevima se nikad nije činilo da postoji minimum neslaganja. Možda je i to na kraju krajeva bio problem?

Šta su zajedno uradili Alkaraz i Ferero?

Huan Karlos Ferero, nekadašnji osvajač Rolan Garosa i najbolji igrač svijeta iz 2003. godine, postao je trener Alkaraza početkom 2019. Odveo ga je do prvog grend slema 2022. godine na US Openu, od kada je još pet puta Alkaraz podizao "mejdžore" - po dva ima u Americi, Australiji i Londonu.

U međuvremenu je postao i prvi na ATP listi gdje je do sada proveo 50 nedjelja, a ima i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu kad je poražen od Novaka Đokovića.

(MONDO)

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

