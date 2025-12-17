logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sram bilo Federera i Nadala, ćutali su tolike godine": Zbog ovoga je Đoković GOAT bez ikakve polemike

"Sram bilo Federera i Nadala, ćutali su tolike godine": Zbog ovoga je Đoković GOAT bez ikakve polemike

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Argentinac Marko Trunđeliti podigao buru u svijetu tenisa, jasno je stao na stranu Novaka Đokovića.

marko trundjeliti napao federera i nadala velica djokovica Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Bivši argentinski teniser Marko Trunđeliti je u intervjuu za "La nacion" optužio Rodžera Federera i Rafaela Nadala da su bili saučesnici lošeg sistema i da su godinama ćutali, dok su ostali teniseri jedva zarađivali za život. S druge strane, najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je pokrenuo revoluciju 2021. godine kada je osnovao asicijaciju koja se bori za bolji status igrača na ATP turu (PTPA).

Trunđeliti smatra da Novak ima jako važnu misiju zajedno sa kolegom Vasekom Pospišilijem, dok su ga Španac i Švajcarac razočarali i čak ih naziva "sramotnim".

"Mislim da je to neophodno. Ljudima se to možda ne sviđa, ali Federer i Nadal nikada nisu ništa rekli. Sviđalo vam se to ili ne, oni su saučesnici u tome koliko je sistem loš, jer nisu mogli ni jednom da otvore usta i bore se za prava igrača. Ako su ikada to uradili, to je bilo interno, ali to nije ništa promijenilo. Samo što su ove godine nagrade čelendžera malo promijenjene, ali su i dalje sramotne, kada smo navodno izašli iz najzlatnije ere u istoriji tenisa", kaže Argentinac i dodaje:

"Ne možete biti saučesnici u činjenici da 80-100 ljudi zarađuje za život od tenisa. To me je uvijek mučilo i nastaviće da me muči. Kao igrači, mogu biti veoma dobri, ali kao ljudi koji pokušavaju da poboljšaju sistem uopšte, djeluju mi veoma loše. To je ono što Đoković i Pospišil rade danas. Pored toga, sav taj rad u PTPA oduzima vrijeme i energiju", rekao je Trunđeliti.

PTPA i Đoković tpe kritike

Iako su u posljednje vrijeme fondovi na turnirima znatno veći, položaj nižerangiranih tenisera i dalje nije povoljan. Takođe, nemoljiv raspored je nešto o čemu se sve više priča i pritisak organizacije igrača može biti ključan.

"U našem sportu postoji veliki monopol koji postoji decenijama. To je bila najveća inspiracija za mene i mog kolegu Vaseka Pospišila, mog kolegu tenisera da osnujemo Udruženje profesionalnih tenisera. Sada imamo Udruženje profesionalnih tenisera, ali i dalje nemamo glas za stolom gdje se donose odluke. To je mana našeg sporta i načina na koji je strukturiran. Sistem je takav kakav jeste", rekao je Đoković i dodao:

"Uvijek tražim mjesto gdje postoje inovacije i sa svojim autoritetom, imam platformu i mikrofon u ruci i mogu da kažem određene stvari koje će povrijediti mnoge ljude i poremetiti stolice, ali nije me briga. Na kraju krajeva, volim ovaj sport. Ovaj sport mi je dao sve u životu, zato želim da mu to vratim", rekao je Novak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Novak Đoković igra sirtaki
Izvor: X/Frani2312
Izvor: X/Frani2312

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rodžer Federer Rafael Nadal Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC