Argentinac Marko Trunđeliti podigao buru u svijetu tenisa, jasno je stao na stranu Novaka Đokovića.

Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Bivši argentinski teniser Marko Trunđeliti je u intervjuu za "La nacion" optužio Rodžera Federera i Rafaela Nadala da su bili saučesnici lošeg sistema i da su godinama ćutali, dok su ostali teniseri jedva zarađivali za život. S druge strane, najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je pokrenuo revoluciju 2021. godine kada je osnovao asicijaciju koja se bori za bolji status igrača na ATP turu (PTPA).

Trunđeliti smatra da Novak ima jako važnu misiju zajedno sa kolegom Vasekom Pospišilijem, dok su ga Španac i Švajcarac razočarali i čak ih naziva "sramotnim".

"Mislim da je to neophodno. Ljudima se to možda ne sviđa, ali Federer i Nadal nikada nisu ništa rekli. Sviđalo vam se to ili ne, oni su saučesnici u tome koliko je sistem loš, jer nisu mogli ni jednom da otvore usta i bore se za prava igrača. Ako su ikada to uradili, to je bilo interno, ali to nije ništa promijenilo. Samo što su ove godine nagrade čelendžera malo promijenjene, ali su i dalje sramotne, kada smo navodno izašli iz najzlatnije ere u istoriji tenisa", kaže Argentinac i dodaje:

"Ne možete biti saučesnici u činjenici da 80-100 ljudi zarađuje za život od tenisa. To me je uvijek mučilo i nastaviće da me muči. Kao igrači, mogu biti veoma dobri, ali kao ljudi koji pokušavaju da poboljšaju sistem uopšte, djeluju mi veoma loše. To je ono što Đoković i Pospišil rade danas. Pored toga, sav taj rad u PTPA oduzima vrijeme i energiju", rekao je Trunđeliti.

PTPA i Đoković tpe kritike

Vidi opis "Sram bilo Federera i Nadala, ćutali su tolike godine": Zbog ovoga je Đoković GOAT bez ikakve polemike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sara Ruffoni / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jun QIAN / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jun QIAN / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako su u posljednje vrijeme fondovi na turnirima znatno veći, položaj nižerangiranih tenisera i dalje nije povoljan. Takođe, nemoljiv raspored je nešto o čemu se sve više priča i pritisak organizacije igrača može biti ključan.

"U našem sportu postoji veliki monopol koji postoji decenijama. To je bila najveća inspiracija za mene i mog kolegu Vaseka Pospišila, mog kolegu tenisera da osnujemo Udruženje profesionalnih tenisera. Sada imamo Udruženje profesionalnih tenisera, ali i dalje nemamo glas za stolom gdje se donose odluke. To je mana našeg sporta i načina na koji je strukturiran. Sistem je takav kakav jeste", rekao je Đoković i dodao:

"Uvijek tražim mjesto gdje postoje inovacije i sa svojim autoritetom, imam platformu i mikrofon u ruci i mogu da kažem određene stvari koje će povrijediti mnoge ljude i poremetiti stolice, ali nije me briga. Na kraju krajeva, volim ovaj sport. Ovaj sport mi je dao sve u životu, zato želim da mu to vratim", rekao je Novak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:15 Novak Đoković igra sirtaki Izvor: X/Frani2312 Izvor: X/Frani2312

(MONDO)