Novak saznao ko mu stoji na putu do titule u Australiji: Srbina čeka težak posao, moraće da "zapne"

Novak Đoković zna i imena rivala sa kojima će da igra na turniru u Adelejdu. Neće imati lak posao na takmičenju u Australiji.

Novak Đoković odlučio je da se za Australijan open priprema u Adelejdu. Učestvovaće na turniru koji će se igrati od 12. do 17. januara, uoči prvog grend slema sezone (od 18. do 1. februara). Tamo će imati težak zadatak na putu da dođe do titule.

Saopšten je spisak prijavljenih igrača za to takmičenje i Novak će tamo biti prvi nosilac. To znači, da bar za sada, neće tamo igrati Janik Siner, Karlos Alkaraz i Saša Zverev. Ko će igrati? Biće tu dosta igrača koji se bore za sam vrh svjetskog tenisa.

Home is where Adelaide is for@DjokerNolepic.twitter.com/cAsdDK0VmY — Adelaide International (@AdelaideTennis)December 16, 2025

Drugi favorit biće Džek Drejper (Velika Britanija) i to znači da sa Novakom neće moći da igra prije finala. Zatim su tu Stefanos Cicipas (Grčka), Žoao Fonseka (Brazil), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Jirži Lehečka (Češka), Tomi Pol (Amerika), a među prijavljenim igračima su i Francisko Serudnolo (Argentina), Talon Grikspor (Holandija), Valentin Vašero (Monako), Ugo Umber (Španija)...