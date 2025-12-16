logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak saznao ko mu stoji na putu do titule u Australiji: Srbina čeka težak posao, moraće da "zapne"

Novak saznao ko mu stoji na putu do titule u Australiji: Srbina čeka težak posao, moraće da "zapne"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković zna i imena rivala sa kojima će da igra na turniru u Adelejdu. Neće imati lak posao na takmičenju u Australiji.

Spisak igrača za turnir u Adelejdu Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Novak Đoković odlučio je da se za Australijan open priprema u Adelejdu. Učestvovaće na turniru koji će se igrati od 12. do 17. januara, uoči prvog grend slema sezone (od 18. do 1. februara). Tamo će imati težak zadatak na putu da dođe do titule.

Saopšten je spisak prijavljenih igrača za to takmičenje i Novak će tamo biti prvi nosilac. To znači, da bar za sada, neće tamo igrati Janik Siner, Karlos Alkaraz i Saša Zverev. Ko će igrati? Biće tu dosta igrača koji se bore za sam vrh svjetskog tenisa.

Drugi favorit biće Džek Drejper (Velika Britanija) i to znači da sa Novakom neće moći da igra prije finala. Zatim su tu Stefanos Cicipas (Grčka), Žoao Fonseka (Brazil), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Jirži Lehečka (Češka), Tomi Pol (Amerika), a među prijavljenim igračima su i Francisko Serudnolo (Argentina), Talon Grikspor (Holandija), Valentin Vašero (Monako), Ugo Umber (Španija)...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC