"Sjećate li se šta je Novak rekao Rodžeru i Rafi?": Čuveni trener ne zaboravlja kako su Srbina sramno prozivali

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Patrik Muratoglu podsjetio je cijeli svijet na to šta je Novak Đoković rekao Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu kada se tek pojavio na tenisku scenu, a to mu nisu oprostili mnogi.

Patrik Muratoglu o Novaka Đokoviću Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Novak Đoković postao je najbolji teniser svih vremena. Osvojio je sve što može da se osvoji, ima 24 grend slem trofeja i zlato sa Olimpijskih igara. Žargonski rečeno "prešao je igricu", a jedan od dodatnih motiva u svemu tome bila su mu sramna prozivanja i riječi takozvanih "stručnjaka". Na to je podsjetio i čuveni trener Patrik Muratoglu.

"Uvijek pričam ovu priču, kada su Rodžer i Rafa dominirali. Pričao sam sa nekoliko igrača iz top10 koji su mi rekli da je po njihovom mišljenju nemoguće osvojiti grend slem. Mlad momak, od 19 godina se pojavio niotkuda i rekao javno 'pobijediću ih'", počeo je Muratoglu.

Svi znaju kako se ta priča završila. Potpuni anonimus iz Srbije se pojavio, počeo polako da ruši bajku o savršenstvu Federera i Nadala, postepeno ih je stizao i na kraju i prestigao.

"Taj momak bio je Novak Đoković. Onda su razni ljudi iz svijeta tenisa pričali da je to sramota, nazivali ga nadmenim i slično. Nije nadmenost, to je samopouzdanje. Uradio je to, ne zato što je to izgovorio, već zato što je duboko u to vjerovao", zaključio je Muratoglu.

Kakav je Novakov skor sa Rafom i Rodžerom?

Ako je bilo neke dileme oko toga ko je najbolji ikada, onda je dovoljno pogledati i međusobni skor "velike trojke". Semafor kaže jasno - Novak je iznad svih.

Đoković je protiv Nadala ispisao istoriju, odigrali su čak 60 mečeva jedan protiv drugog i Srbin je taj koji ima prednost - 31:29. Većinu pobjeda Španac je ostvario na šljaci, dok ga je Novak dobijao na svim podlogama. Što se tiče okršaja sa Švajcarcem i tu je Nole u prednosti - 27:23. U posljednjih sedam međusobnih duela Rodžer je slavio samo jednom i to u grupnoj fazi Završnog mastersa.

Tagovi

Tenis Rafael Nadal Novak Đoković Patrik Muratoglu Rodžer Federer

Komentari 0

