On je jedini pobijedio Nadala, Federera i Đokovića na istom turniru: "Nemam dilemu ko je najveći"

David Nalbandijan je pobijedio na istom turniru u samo tri dana Federera, Đokovića i Nadala, a oko toga ko je najveći od njih trojice nema nikakvu dilemu.

Bivši argentinski teniser David Nalbandijan jedini je u istoriji ovog sporta koji je na istom turniru uspio da pobijedi Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Bilo je to u Madridu 2007. godine i niko prije, niti poslije njega, nije uspio da savlada "veliku trojku" u okviru istog turnira.

Sve to Nalbandijan uradio je u razmaku od tri dana, izbacujući Nadala u četvrtfinalu (6:1, 6:2), pa Đokovića (6:4, 7:6), a onda i Federera za titulu u Madridu (1:6, 6:3, 6:3). Zbog toga je i te kako pozvan da kaže - ko je najveći svih vremena?

"Možda neko ima dilemu, ja nemam - to je Novak Đoković", rekao je Nalbandijan tokom gostovanja u podkastu "Clank" i dodao: "Kad to kažem, mislim generalno što se tiče rezultata, brojeva, a svega ostalog. Možda ti voliš više Rodžera i Rafu, koji su napravili nešto manje od njega, ali su simbolički možda mnogo više značili ljudima. To je takođe stvar ukusa. Za mene, opet nema sumnje da je Đoković najbolji", naglasio je Argentinac.

Inače, taj meč u Madridu bio je i jedina pobjeda Nalbandijana protiv Đokovića (skor 4-1 za Srbina), protiv Federera ima recimo skor 8-11, a protiv Nadala 2:5.

Šta se desilo 2007. godine u Madridu?

"Te 2007. godine u Madridu došao sam poslije teške sezone, bio sam povrijeđen. Sećam se da sam bio među prvih 30, ali sam imao poene na ATP listi koje sam morao da branim... Da stvari nisu išle kako treba, pao bih čak na 40. mjesto na svijetu. U svom drugom meču, protiv Berdiha, bio sam suočen sa meč-loptom. Preživio sam taj meč, igrao sam zatim veoma dobro, dolazio sam poslije dobre igre na US Openu, gdje sam izgubio od Ferera u pet setova. Znao sam da ću imati dobru šansu da dobro igram u dvorani", rekao je Nalbandijan i prisjetio se pohoda na "veliku trojku".

"U četvrtfinalu sam igrao protiv Rafe. Nikada ranije nisam igrao protiv njega. U Madridu, pred njegovom publikom... Počeo sam da igram i od prve minute se osjećao komforno, Rafa nije bio na svom najboljem nivou, malo se mučio sa nadmorskom visinom, i to sam iskoristio. Jednom sam izgubio od Noleta u Montrealu: znao sam da će to biti težak meč, ali imao sam dobar osjećaj, igrao sam dobro i pobijedio ga u dva seta. Sa Rodžerom... To je bio klasičan scenario, igrao sam najviše mečeva protiv njega od trojice. Pobjeđivao me je mnogo puta, ali taj... Taj meč je bio sjajan", nasmijao se veseli Argentinac: "Bio je to fantastičan meč. To su stvari koje se dešavaju jednom u životu, i ja sam to doživio te nedjelje".

Ko je David Nalbandijan?

David Nalbandijan ima 43 godine i u penziji je još od 2013, zbog brojnih povreda koje su mu pokvarile uživanje u ovom sportu. Jedini je Argentinac koji je stizao makar do polufinala svih grend slem turnira, a samo je na Vimbldonu igrao i finale 2002. godine i izgubio ga od Lejtona Hjuita. Najbolji plasman u karijeri mu je čak treće mjesto na ATP listi 2006. godine, dok je tokom karijere osvojio 11 trofeja.

Bio je osvajač i ATP finala 2005. godine kada je u finalu poslije pet setova pobijedio Rodžera Federera.

