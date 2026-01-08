logo
Nižu se odlasci iz Radnika: Talha Tabaković i Luka Čumić napustili Bijeljinu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Nova dva odlaska iz Semberije.

FK Radnik Bijeljina, Gradski stadion u Bijeljini Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nižu se odlasci iz bijeljinskog Radnika, pa su tako tabor semberskog premijerligaša napustili i Talha Tabaković i Luka Čumić.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Centralni vezista rođen 2005. godine prošao je kompletnu omladinsku školu Sarajeva, a u Radnik je stigao pred početak tekuće takmičarske sezone. Do trenutka sporazumnog raskida ugovora, koji je trebalo da traje do ljeta, upisao je 12 ligaških nastupa.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Bivši napadač Zlatibora, Radnika iz Surdulice i Trajala stigao je u istom prelazom roku, a za Bijeljince je postigao četiri gola na 19 utakmica.

Prije Tabakovića i Čumića, mandat u Radniku završili su Damjan Krajišnik, Miroslav Maričić, Konstantin Češmedžijev, Đorđe Pantelić, Faruk Gogić i Nikola Lakić.

Novajlije su, za sada, Aldin Hrvanović i Huso Karjašević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Talha Tabaković FK Radnik Bijeljina fudbal Premijer liga BiH transferi Luka Čumić

