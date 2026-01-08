Nižu se odlasci iz Radnika: Talha Tabaković i Luka Čumić napustili Bijeljinu

Nova dva odlaska iz Semberije.

Nižu se odlasci iz bijeljinskog Radnika, pa su tako tabor semberskog premijerligaša napustili i Talha Tabaković i Luka Čumić.

Centralni vezista rođen 2005. godine prošao je kompletnu omladinsku školu Sarajeva, a u Radnik je stigao pred početak tekuće takmičarske sezone. Do trenutka sporazumnog raskida ugovora, koji je trebalo da traje do ljeta, upisao je 12 ligaških nastupa.

Bivši napadač Zlatibora, Radnika iz Surdulice i Trajala stigao je u istom prelazom roku, a za Bijeljince je postigao četiri gola na 19 utakmica.

Prije Tabakovića i Čumića, mandat u Radniku završili su Damjan Krajišnik, Miroslav Maričić, Konstantin Češmedžijev, Đorđe Pantelić, Faruk Gogić i Nikola Lakić.

Novajlije su, za sada, Aldin Hrvanović i Huso Karjašević.

