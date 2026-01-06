Nikola Lakić napustio Radnik nakon tri i po godine

Iskusni čuvar mreže karijeru će nastaviti u Srbiji.

Nastavili su se odlasci sa Gradskog stadiona u Bijeljini, a posljednji koji je razdužio dres Radnika je golman Nikola Lakić.

U tabor premijerligaša iz Bijeljine Lakić je stigao u ljeto 2022. godine, došavši iz Borca, a klub napušta pola godine prije isteka ugovora. Karijeru će nastaviti u Loznici, a od sad beć bivšeg kluba se oprostio porukom na društvenim mrežama.

"Do sljedećeg viđenja, FK Radnik!

Ovim putem želim da se oprostim i zahvalim na dosadašnjoj saradnji svim mojim saigračima, trenerima, zaposlenima u klubu i navijačima. Želim da naglasim da sam prekinuo saradnju sa FK Radnik na moju inicijativu i ujedno da se zahvalim Upravi kluba koja mi je izašla u susret.

FK Radnik će uvijek zauzimati posebno mjesto u mom životu i karijeri", napisao je 30-godišnji čuvar mreže.

Tokom tekuće sezone, upisao je 12 premijerligaških nastupa, primivši 19 golova, dok je na četiri utakmice uspio da sačuva mrežu.

Prije Lakića, iz Radnika su otišli kapiten Damjan Krajišnik te Konstantin Češmedžijev, Miroslav Maričić, Đorđe Pantelić i Faruk Gogić.

Novajlije su Aldin Hrvanović i Huso Karjašević.

