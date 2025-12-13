Trener Radnika nakon boda na Grbavici: Biće još iznenađenja u prvenstvu, mi ne „ležimo“ Želji

Trener bijeljinskog Radnika Duško Vranešević bio je zadovoljan remijem protiv Željezničara u 19. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Na posljednje tri utakmice protiv Želje, Radnik je osvojio pet bodova i nije doživio nijedan poraz, pa je Vranešević konstatovao da Radnik ne leži sarajevskim plavima.

„Danas smo znali da je veliki pritisak na Želji. Kada Željo ne pobijedi jednu ili dvije utakmice, to je ogroman problem, a kamoli ovoliko (ukupno sedam). Mi vjerovatno ne ležimo Želji kao protivnik. Imamo utakmicu protiv Želje i na proljeće, nadam se da ćemo ostati neporaženi“, rekao je trener Radnika.

Vranešević je posebno naglasio da očekuje turbulentan nastavak sezone pun iznenađenja.

„Slijedi proljećna polusezona, svi će se resetovati i pojačati. Biće puno iznenađenja, vidjeli ste da Rudar kod kuće dobije Sarajevo, Posušje pobijedi Zrinjski. Ko uhvati bodove protiv ekipa iz vrha tabele, biće u prednosti. Svi bodovi su bitni, a oni klubovi koji se bore za opstanak, kada osvoje nešto protiv kvalitetnijih protivnika, dobijaju na težini", istakao je šef struke semberske ekipe.

(MONDO)