Mohamed Salah kukao, pa istjerao svoje: Slot ga vratio u tim, Egipćanin upropastio dvije šanse

Mohamed Salah kukao, pa istjerao svoje: Slot ga vratio u tim, Egipćanin upropastio dvije šanse

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mohamed Salah je ušao sa klupe, upisao asistenciju, ali daleko od toga da je bio u formi.

Salah promašio dvije šanse protiv Brajtona Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Tresla se gora, vratio se Salah. Nakon velikog sukoba sa trenerom Arneom Slotom i Liverpulom pred odlazak na Kup nacija uspio je Egipćanin da se vrati u ekipu "redsa". Pobijedio je Liverpul Brajton sa 2:0 (1:0), a Salah je meč počeo na klupi.

Nakon gola Uga Ekitikea na samom startu meča poslije nekoliko desetina sekundi na asistenciju Džoa Gomeza, upravo se iskusni defanzivac povrijedio. U 26. minutu Salah je umjesto njega ušao na teren. 

Pomjeren je Rajan Gravenberh na beka, a Dominik Soboslai na mjesto u sredini terena, da bi Salah zaigrao kao krilo. Isplatilo se, pošto je u 60. minutu uspio da asistira za konačnih 2:0 Ekitikeu. Imao je šansu Mohamed Salah u nadoknadi vremena da postigne i gol, ali nije iskoristio dodavanje Federika Kjeze. Na kraju je u 97. minutu upropastio još jednu kontru kada je u situaciji 3 na 1 umhesto svom igraču loptu dodao - protivničkom golmanu. 



Ovom pobjedom Liverpul je dišao do deobe petog mesta na tabeli sa Kristal Palasom sa 26 bodova, sedam nanje od prvoplasiranog Arsenala. 

Šta je Salah pričao?

"Ne mogu da vjerujem... Da sjedim na klupi 90 minuta. Ovo je treći put da sam ostao na klupi. Prvi put u karijeri mi se ovo dešava. Veoma sam razočaran. Uradio sam toliko mnogo za ovaj klub. Svi su vidjeli to poslednjih godina, naročito prošle sezone. Ne znam zašto sjedim na klupi. Osjećam se kao da me klub gura pod autobus... Tako se osjećam", rekao je medijima Egipćanin.

Šta je odgovorio Arne Slot?

"Da li je mislio na mene kada je rekao da je bačen pod autobus? Jedini koji može da odgovori na to je Mo. Mogu da nagađam, ali nije pravi trenutak za to. Teško je reći na koga je mislio u toj situaciji, iskreno rečeno", rekao je Arne Slot o ovoj situaciji. 

