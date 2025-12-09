"Sramota, podsjetiću te šta si bio kad si došao ovdje": Džejmi Karager iz sve snage napao Salaha u TV studiju

Bivši as Liverpula Džejmi Karager žestoko udario po Mohamedu Salahu nakon što je izazvao haos u klubu.

Bivši defanzivac Liverpula Džejmi Karager žestoko je kritikovao Mohameda Salaha u studiju "Skaj sportsa", komentarišući Egipćaninovu izjavu da je "bačen pod autobus" u klubu.

Salah je to izgovorio kada nije ušao u igru u remiju protiv Lidsa tokom vikenda (3:3), menadžer Arne Slot mu je odgovorio na to sklanjanjem iz ekipe za meč protiv Intera u Ligi šampiona u utorak, a Karager je sada svom žestinom "udario" po Salahu.

Optužio ga je da je smišljeno napao klub da bi izazvao otpuštanje menadžera Arnea Slota, optužio ga je da je on taj koji "gura pod autobus" cijeli klub i podsjetio ga je na to da nije bio ni blizu ovoliko uspješan prije selidbe na Enfild prije osam godina.

Pročitajte šta je Karager rekao o Salahu:

"Mislim da je sramota šta je uradio poslije utakmice. Neki su to nazvali izlivom emocija, a ja ne mislim da je to bilo u pitanju. Mislim da je Mo Salah stao u miks-zoni ukupno četiri puta za osam godina u Liverpulu. To je namješteno, u dogovoru sa njegovim agentom, da bi napravio maksimalnu štetu klubu i da bi ojačao svoju poziciju".

"Uradio je to prije 12 mjeseci i prozvao sam ga u ovoj emisiji zbog toga. Igrao je na emocije navijača Liverpula, kada je Liverpul bio na vrhu tabele. Dao je prije toga gol Sautemptonu za pobjedu i bio je to trenutak da izvrši pritisak na vlasnike Liverpula - 'dajte novac Mou'. Odabrao je baš ovaj vikend to uradi i mislim da je čekao loš rezultat Liverpula, primljeni gol u kasnoj fazi meča, kada su svi u klubu, od igrača do menadžera imali osjećaj kao da su u blatu".

"Upravo taj trenutak je odabrao da napadne menadžera Liverpula i da proba da izazove njegov otkaz. Tako sam ja to vidio. I posebno mi je zaparala uši rečenica 'bacanje pod autobus'. Pokušao je dva puta u posljednjih 12 mjeseci da baci klub pod autobus, na način koji sam opisao".

"Osam godina bacaš pod autobus u klubu"

"Osam godina bacaš pod autobus u klubu"

"Vlasnici kluba platili su mu stotine hiljada funti u posljednjih šest godina. Prije godinu dana se žalio na to da nije dobio ugovor sa 32 godine. Osjetio se više nego pozvanim da to uradi. U ovom trenutku bi trebalo da zajedno sa menadžerom uradi sve što može da pomogne klubu da se izvuče iz najveće krize rezultata koju je imao od pedesetih godina prošlog vijeka i to nije učinio".

"Ja nisam Mo Salah. On je svjetski poznati igrač, koji je poznat širom svijeta. I da li bi ti igrači trebalo da budu tretirani drugačije? Mislim da bi trebalo. Kada razmišljate o igračima u tom rangu u posljednjih osam godina, rekao bih da su tu još Mesi, Ronaldo, Embape... Ne bih stavio Salaha kraj njih, ali veoma je blizu s obzirom na sve što je uradio u Liverpulu. Svi ti igrači imaju privilegiju koju i on dobija u Liverpulu. Ništa ne mora da juri i brani, to je njegova privilegija. Ali kada pričamo o bacanju pod autobus, on je osam godina bacao desne bekove Liverpula pod autobus. Zamislite da ste igrali desnog beka kraj njega osam godina? To smo prihvatili, jer je super-zvijezda. Dao je 250 golova i kao navijaču Liverpula pružio mi je neke nezaboravne noći".

"Ne bi trebalo da zaboravimo ego tih vrhunskih igrača, jer imaju osjećaj da ih 'vozi' to da uspjeh kluba zavisi od njih i nemam ništa protiv toga. Ipak, u jednom trenutku to postane problem kada ste u situaciji kao sada. I kada Mo Salah priča o tome koliko je golova dao prošle sezone, a uvijek priča o sebi ('dao sam više golova od bilo koga'), a uvijek priča o sebi... Jedno bih ga podsjetio. Kada je došao u Liverpul, bio je poznat kao igrač koji nije uspio u Čelsiju. Nije osvojio nijedan veliki trofej. Egipat je najuspješnija nacija u Kupu afričkih nacija, a on nikad nije osvojio taj pehar. I ne želim ovdje da ga osporim, ali nisi bio velika zvijezda prije Liverpula, niti si osvojio nešto sa Egiptom i šta ti to govori? Da ništa ne bi uspio bez tima. A šta si govorio poslije utakmice protiv Lidsa? Pričao si samo o sebi".