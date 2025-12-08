"Miran sam i ljubazan, ali to ne znači da sam slab": Sklonio Mohameda Salaha iz tima i ima poruku za njega

Menadžer Liverpula Arne Slot javno poručio Mohamedu Salahu da ne pomišlja da ima slabog šefa. "Ima pravo da kaže medijima šta misli, a mi imamo pravo da ga kaznimo."

Menadžer Liverpula Arne Slot oglasio se poslije javnog izliva bijesa Mohameda Salaha, koji smatra da je "bačen pod autobus" i da više nema nikakav odnos sa menadžerom prvaka Premijer lige.

"Da li je mislio na mene kada je rekao da je bačen pod autobus? Jedini koji može da odgovori na to je Mo. Mogu da nagađam, ali nije pravi trenutak za to. Teško je reći na koga je mislio u toj situaciji, iskreno rečeno", rekao je trener Liverpula na konferenciji za novinare pred meč protiv Intera u Milanu u utorak od 21 čas.

Da li su pričali o tome nakon burnog meča protiv Lidsa (3:3), koji je Salah odgledao sa klupe za rezerve.

"Obavijestili smo ga da neće putovati sa nama. To je bila jedina komunikacija između nas i njih. Prije subote pričali smo mnogo, nekada duže, nekada kraće."

Da li se njihov odnos raspao?

"Nemam takav osjećaj, ali on ima pravo da osjeća tako. Svakako nisam tako posmatrao stvari do subote uveče, to je sigurno. Kada igrači ne igraju, onda obično više ne vole svoje trenere toliko. Pokazao je poštovanje prema članovima stručnog štaba, prema saigračima, trenirao je veoma naporno... Bilo je iznenađenje za mene kada sam čuo kakav je komentar dao poslije meča. Ipak, to nije ni prvi ni posljednji put da je igrač emotivan kada ne igra. Moja reakcija je bila veoma jasna i zato nije sa nama večeras."



Da li shvata tu Salahovu frustraciju koja ga je natjerala da izgovori da je "bačen pod autobus"?

"Morao bih da znam na šta je mislio pod tim. Teško mi je da znam šta je htio da kaže, ni zašto je to rekao, na koga je mislio... Nismo imali razgovor u kojem su korišćene te riječi. Obično sam miran i ljubazan, ali to ne znači da sam slab. Ako igrač kaže tako mnogo stvari, onda je na nama, na meni i klubu da reagujemo i vidite da igrač nije tu sa nama."

Da li je mogao nešto da uradi da Salah ne bude ovako frustriran?

"Onda bih morao da saznam tačno zašto je rekao to što je rekao. Možda to nije rekao samo zato što ne igra. Da je tako, onda bi odgovor bio da igra uvijek. Ipak, ne znam da li je to zato što ne igra. Ne znam zašto to osjeća i ima pravo na to, ali nema pravo da to dijeli sa medijima. Tačnije, ima to pravo, ali onda je na nama da reagujemo prema tome", kazao je Slot.

Na koga je Slot računao protiv Lidsa?

Mohamed Salah (33) član je Liverpula još od 2017. godine, na Enfildu je postao jedan od najboljih napadača na svijetu i u istoriji Premijer lige, ali sada se ne miri sa činjenjicom da je pao u drugi plan. Protiv Lidsa Slot je umjesto njega računao na Francuza Uga Ekitikea (23) kao startera i odužio mu se za to postigavši dva gola, a onda je u završnici ubacio skupocjenog Šveđanina Aleksandera Isaka (26).

Salah je za to vrijeme sjedio na klupi i u njemu je kuljao bijes koji je ispoljio pred novinarima.