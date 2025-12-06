Liverpul prokockao dva gola prednosti: Lids u sudijskoj nadoknadi stigao do boda

Fudbaleri Liverpula remizirali sa Lidsom.

Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia

Liverpul je na „Eland roudu“ odigrao jedan od najdramatičnijih mečeva sezone, a ekipa Arnea Slota kući se vraća razočarana. Iako su „redsi“ dvaput imali prednost i činilo se da kontrolišu dešavanja na terenu, Lids je u posljednjim trenucima uspio doći do velikog boda, a duel je završen rezultatom 3:3.

Prvi dio utakmice prošao je bez većih uzbuđenja, uz tek jedan veliki promašaj Virdžila van Dajka. Međutim, nastavak je donio potpuno drugačiji ritam. Fudbaler Liverpula Hugo Ekitike zablistao je na startu drugog poluvremena, pogodivši u 48. i 50. minuti te donijevši gostima komotnih 0:2.

Činilo se da će Liverpool rutinski privesti susret kraju, ali Lids se probudio. Nakon bespotrebnog starta Konatea u 73. minuti, domaći dolaze do penala koji Dominik Kalvert-Levin pretvara u gol. Već u 75. minuti Štah koristi novu rupu u odbrani „ridsa“ i donosi izjednačenje – 2:2.

Gosti su ponovo stigli do vodstva desetak minuta kasnije. Soboslaj je ispratio odličnu akciju i precizno pogodio za 2:3, pa se očekivalo da će Liverpul ipak doći do sva tri boda. No, završnica je donijela neočekivan preokret - u 96. minuti Ao Tanaka je reagovao najbrže u gužvi pred golom Alissona i postavio konačnih 3:3.

Dodatnu brigu navijačima Liverpula predstavlja činjenica da Mohamed Salah ni u ovom susretu nije ulazio u igru. Egipćanin je treći meč zaredom ostao na klupi, što dodatno otvara pitanja o njegovom statusu pod Arneom Slotom.

„Redsi“ se nakon ovog remija nalaze na osmom mjestu sa 23 boda i sve su dalje od vrha, dok je Lids ovim bodom ostao 16. na tabeli, ali uz važan psihološki podstrek u borbi za opstanak. U narednom kolu Lids gostuje Brentfordu, a Liverpul čeka gradski derbi protiv Evertona.