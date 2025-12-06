logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Liverpul prokockao dva gola prednosti: Lids u sudijskoj nadoknadi stigao do boda

Liverpul prokockao dva gola prednosti: Lids u sudijskoj nadoknadi stigao do boda

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Liverpula remizirali sa Lidsom.

lids liverpul Izvor: News Images / ddp USA / Profimedia

Liverpul je na „Eland roudu“ odigrao jedan od najdramatičnijih mečeva sezone, a ekipa Arnea Slota kući se vraća razočarana. Iako su „redsi“ dvaput imali prednost i činilo se da kontrolišu dešavanja na terenu, Lids je u posljednjim trenucima uspio doći do velikog boda, a duel je završen rezultatom 3:3.

Prvi dio utakmice prošao je bez većih uzbuđenja, uz tek jedan veliki promašaj Virdžila van Dajka. Međutim, nastavak je donio potpuno drugačiji ritam. Fudbaler Liverpula Hugo Ekitike zablistao je na startu drugog poluvremena, pogodivši u 48. i 50. minuti te donijevši gostima komotnih 0:2.

Činilo se da će Liverpool rutinski privesti susret kraju, ali Lids se probudio. Nakon bespotrebnog starta Konatea u 73. minuti, domaći dolaze do penala koji Dominik Kalvert-Levin pretvara u gol. Već u 75. minuti Štah koristi novu rupu u odbrani „ridsa“ i donosi izjednačenje – 2:2.

Gosti su ponovo stigli do vodstva desetak minuta kasnije. Soboslaj je ispratio odličnu akciju i precizno pogodio za 2:3, pa se očekivalo da će Liverpul ipak doći do sva tri boda. No, završnica je donijela neočekivan preokret - u 96. minuti Ao Tanaka je reagovao najbrže u gužvi pred golom Alissona i postavio konačnih 3:3.

Dodatnu brigu navijačima Liverpula predstavlja činjenica da Mohamed Salah ni u ovom susretu nije ulazio u igru. Egipćanin je treći meč zaredom ostao na klupi, što dodatno otvara pitanja o njegovom statusu pod Arneom Slotom.

„Redsi“ se nakon ovog remija nalaze na osmom mjestu sa 23 boda i sve su dalje od vrha, dok je Lids ovim bodom ostao 16. na tabeli, ali uz važan psihološki podstrek u borbi za opstanak. U narednom kolu Lids gostuje Brentfordu, a Liverpul čeka gradski derbi protiv Evertona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lids Liverpul Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC