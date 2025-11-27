Van Dajk kao odbojkaš: Liverpul tone, a kapiten pravi gluposti i svađa se sa sudijom

Virdžil van Dajk igrao je rukom u kaznenom prostoru i skrivio penal.

Liverpul je u velikoj krizi i to traje. Doživjeli su ubjedljiv poraz na "Enfildu" u Ligi šampiona, pobijedio ih je PSV i to sa 4:1. Ekipa Arnea Slota upala je u "crnu rupu" i to poslije dovođenja skupocjenih pojačanja. Na sve to jedan od najiskusnijih u timu Virdžil van Dajk napravio je nevjerovatnu glupost na tom meču.

Kapiten i čovjek koji se smatra jednim od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala napravio je grešku kakva mu se rijetko dešava. Igrao je rukom u kaznenom prostoru i smečovao je loptu u stilu odbojkaša. Zaista nevjerovatno.

Igrao se peti minut, PSV je imao korner, lopta je preletela Ekitikea, a Van Dajk je podigao ruku visoko i igrao rukom. Pokušao je da objasni nešto španskom sudiji Ernandezu koji ga nije previše slušao i pokazao je na "bijelu tačku" poslije kratke konsultacije sa VAR sobom koja je samo potvrdila to.

Hrvatski fudbaler Ivan Perišić uzeo je loptu i postigao gol za vođstvo. Dominik Soboslaj je dao gol za izjednačenje u 16. minutu. Poslije toga je VAR poništio gol gostiju zbog ofsajda, a onda je Liverpul imao nekoliko napada za vođstvo, nije iskoristio prilike, da bi Til u 56. minutu šokirao "Enfild". Domaćin je morao da rizikuje, napadao je i kažnjen je sa još dva gola iz kontri preko Drijeha koji je dva puta bio strijelac. Liverpul je ljetos dva puta obarao transfer rekorde, prvo za Florijana Virca, pa onda za Aleksander Isaka, ali u timu nešto ozbiljno ne štima...

