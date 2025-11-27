"Ono je čist kriminal": Stiven Džerard udario na Kerkeza kao niko do sada

Stiven Džerard ne oprašta Milošu Kerkezu ni godine, nakon loše partije skupo plaćenog pojačanja protiv PSV Ajnhovena.

Liverpul je u katastrofalnoj formi i prethodne večeri ponižen je ponovo na "Enfildu". PSV je slavio 4:1, mogao je da pobijedi i ubjedljivije, pa je zbog toga danas status trenera Arnea Slota pod upitnikom i neće biti iznenađenje ako bude smijenjen iako je prošle sezone donio titulu Premijer lige.

Da li je najviše kriv Slot ili njegovi igrači, veliko je pitanje, a prema mišljenju legende "redsa" Stivena Džerarda ipak je više do onih na terenu. Tako je Džerard u svom komentaru utakmice udario na fudbalere, prije svih na Miloša Kerkeza.

"Kerkez je veći dio utakmice bio na pogrešnoj poziciji. Kriminalno je što je čuvao jaču stranu napadača. Morao je da pređe na drugu...", poručio je Stiven Džerard označavajući ovog Srbina iz Vrbasa, koji igra za reprezentaciju Mađarske, kao najvećeg krivca debakla Liverpula.

"Nije bitno da li je taj igrač Salah ili bilo ko drugi, ne možete biti predriblani u onakvim situacijama. Kerkez je za mene veći dio utakmice bio van pozicije. Kriminal je biti na toj strani napadača. Morate biti unutra. U suprotnom, sebi ne dajete nikakve šanse".

Prema njegovim riječima, jedino u Salaha ne smije da se upire prstom, iako je u lošoj formi, poručujući da su i navijači izgubili vjeru u ovaj tim, pa su deset minuta prije kraja utakmice već počeli da napuštaju "Enfild" što je situacija u kakvoj se klub nije nalazio godinama.

Podsjetimo, Džerard se spominje kao jedan od potencijalnih nasljednika Arnea Slota u Liverpulu, a njegova trenerska karijera je za sada bila kratka. Vodio je Rendžers, radio u Aston vili, dok smo ga vidjeli i u Saudijskoj Arabiji.